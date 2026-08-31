Patrimonio Histórico
Un retrato de Arias Montano vuelve a Fregenal de la Sierra
La obra, realizada en 1993 por el artista Miguel Pérez Reviriego, ha regresado a la iglesia de Santa Catalina Mártir
Fue entregada el pasado domingo a las parroquias de la localidad en un acto
Un retrato de Benito Arias Montano, realizado en 1993 por el artista Miguel Pérez Reviriego, ha regresado a la iglesia parroquial de Santa Catalina Mártir de Fregenal de la Sierra, donde volverá a estar expuesto al público. La recuperación de esta obra ha sido posible gracias a la labor de la asociación cultural local Sociedad Montana en colaboración con las parroquias de la localidad, que han conseguido devolver a su lugar de origen esta significativa pieza dedicada a una de las figuras más ilustres de la localidad.
Según informaron en una nota de prensa, se trata de un óleo sobre lienzo concebido originalmente para la sacristía de la iglesia parroquial de Santa Catalina Mártir, "templo al que la tradición local vincula el bautismo del humanista frexnense", lo que refuerza el valor simbólico del retorno del retrato a este templo mudéjar.
El retrato fue entregado el domingo a las parroquias de Fregenal en un acto que, según la Sociedad Montana, estuvo "cargado de significado histórico" ya que permitió recuperar una obra estrechamente vinculada tanto a la figura de Benito Arias Montano como al patrimonio y la memoria colectiva de la localidad.
A partir de un artículo
El presidente de la Sociedad Montana y coordinador de actividades de la Comisión V Centenario, Alberto Márquez, explicó que el hallazgo de la obra partió de los trabajos de investigación de un artículo publicado el 14 de octubre de 1993 por Juan Ignacio Márquez, en el que el propio Miguel Pérez Reviriego explicaba las referencias utilizadas para componer el retrato.
El párroco de Fregenal, Andrés Román García, por su parte, agradeció a la Sociedad Montana el trabajo realizado para recuperar, documentar y poner nuevamente en valor esta pieza, así como la donación del marco que permitirá su adecuada presentación y conservación.
Por último, la propia Sociedad Montana quiso destacar que gracias a esta actuación, la obra ha regresado "al lugar para el que fue concebida" y que los trabajos han formado parte de su compromiso con la recuperación, conservación y transmisión del legado de Benito Arias Montano desde Fregenal de la Sierra.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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