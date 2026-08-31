Trabajadores de los hospitales de Badajoz vuelven a denunciar la falta de limpieza: "En verano ha ido a peor"

El problema sigue sin resolverse. Trabajadores de los hospitales públicos de Badajoz aseguran que las deficiencias de limpieza persisten meses después de que alertaran de la suciedad en distintas dependencias. Las nuevas quejas apuntan principalmente a la falta de personal, una situación que, aseguran, se ha hecho más evidente durante el verano por las vacaciones y las sustituciones.

Frente a estas críticas, Tersum, adjudicataria del servicio, niega que existan deficiencias y sostiene que cuenta con una plantilla "suficiente" para cumplir el contrato. El SES, por su parte, asegura que realiza "reuniones periódicas" con la empresa para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

María del Carmen Fernández Durán, trabajadora del área de información de Radiología en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, señala que uno de los principales problemas es la escasez de efectivos y los "continuos cambios" de ubicación del personal de limpieza. Según explica, los trabajadores son desplazados de unas zonas a otras para cubrir las necesidades del servicio, lo que provoca que algunas dependencias queden "desatendidas" o no puedan limpiarse adecuadamente.

Entre las áreas donde más aprecia estas carencias menciona el sótano y Urgencias. "Tienes que buscar al de la limpieza y no lo encuentras", explica. También señala episodios de falta de papel en los baños y otras necesidades relacionadas con el aseo y la ropa hospitalaria. A su juicio, el problema es que los empleados disponen de "poco tiempo para mucho trabajo".

Fernández reclama más personal de limpieza y una mayor atención a los aseos utilizados tanto por trabajadores como por pacientes y visitantes. Asegura que la gerencia conoce la situación y considera que las deficiencias están relacionadas con los recursos previstos para el servicio. "El problema es lo que se contrata y dónde se recorta. Se nota mucho", afirma.

Menos efectivos en verano

L. M. C., enfermera del Hospital Universitario de Badajoz, coincide en señalar la falta de efectivos como el principal problema. "Falta personal de limpieza por todas las plantas del hospital en general", sostiene. Asegura que por las tardes la dotación disminuye y que durante el verano las dificultades aumentan porque, según su versión, las vacaciones no se cubren en su totalidad. "En verano ha ido a peor", critica.

La sanitaria afirma que las carencias se perciben en todas las plantas y especialmente durante los fines de semana, cuando asegura que puede quedar "un limpiador o limpiadora para las dos áreas de la planta". Esto hace que, según cuenta, los profesionales no dispongan de tiempo suficiente para realizar limpiezas más profundas.

Aspecto que presenta una de las terrazas del Hospital Universitario de Badajoz. / Cedida

Entre los ejemplos que cita están los cristales, que asegura que llevan años sin limpiarse, y la acumulación de pelusas y suciedad en algunas escaleras. Defiende que estas dependencias deberían atenderse diariamente por tratarse de un hospital con tránsito continuo de personas.

La enfermera alerta además de que el problema no afecta únicamente a la imagen de las instalaciones. Explica que la disponibilidad de camas para nuevos ingresos depende también de que las habitaciones de los pacientes que reciben el alta puedan ser acondicionadas a tiempo. "Hasta que no se hacen las habitaciones de las altas no pueden venir nuevos ingresos", señala, lo que, según critica, puede generar esperas.

Otra auxiliar de enfermería del complejo hospitalario, que prefiere mantener el anonimato, describe una situación similar: "Hay menos trabajadores que antes y el trabajo es igual o mayor, dependiendo de las temporadas. Hacen lo que pueden, pero no llegan a todo", afirma. Para esta profesional, "está todo más sucio" y la solución pasa por aumentar la plantilla.

Restos de suciedad acumulados en una zona del Hospital Universitario de Badajoz. / Cedida

Parte de las quejas de los sanitarios se refiere también a la supervisión de algunos empleados con discapacidad. Los profesionales consultados recalcan que su reclamación no cuestiona su contratación, sino que consideran necesario reforzar su formación y supervisión cuando sea preciso para garantizar la calidad del servicio.

Tersum niega carencias

La versión de Tersum, sin embargo, difiere de la trasladada por los sanitarios. Su director general, Pedro Cuesta, asegura que la compañía "no reconoce ningún tipo de deficiencia" y explica que diariamente pueden surgir incidencias que se resuelven "como en cualquier otro servicio".

La empresa cifra en más de 220 trabajadores el colectivo destinado al servicio de limpieza y considera que la plantilla actual es suficiente para cumplir las frecuencias y tareas establecidas en el contrato. Cuesta sí reconoce las particularidades del periodo estival, ya que las vacaciones de la plantilla se concentran, de acuerdo con el convenio, entre julio y septiembre.

"Los sanitarios piden y piden, pero desconocen las coberturas contratadas" Pedro Cuesta — Director general de Tersum

"Es fácil de entender que, aunque se cierren espacios, el personal sustituto no tiene la experiencia y conocimiento de los servicios que el titular", explica. Añade que existen dependencias que han permanecido cerradas durante las vacaciones y que volverán a abrir entre el 1 y el 15 de septiembre.

Sobre las reiteradas críticas de los sanitarios, el responsable de Tersum sostiene que estos "no conocen el alcance de los pliegos" que regulan el contrato. "Ellos piden y piden, pero desconocen las coberturas contratadas", señala. Según Cuesta, aumentar la dotación y las coberturas exigiría una modificación del contrato por parte del SES.

Seguimiento del contrato

Por su parte, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia asegura que mantiene "reuniones periódicas de seguimiento" con Tersum, adjudicataria del servicio de limpieza del Área de Salud de Badajoz, y que se "supervisa" el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el pliego. Precisa, no obstante, que la gestión del personal y las relaciones laborales corresponden a la empresa.

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Una de las entradas del Hospital Universitario de Badajoz. / Jota Granado

"En aras del buen funcionamiento del servicio, en todas las discrepancias que la empresa mantiene con sus trabajadores la gerencia se ha ofrecido a facilitar un espacio de mediación entre las partes para contribuir a la resolución de las mismas", añade.

Fuente: La Crónica de Badajoz