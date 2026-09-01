Una avería deja una semana sin agua a la Delegación de Educación en Badajoz y obliga a sus trabajadores a buscar baños fuera

Una avería mantiene desde hace aproximadamente una semana sin agua el edificio de la Delegación Provincial de Educación de la avenida de Europa de Badajoz, una situación que está provocando importantes molestias entre los trabajadores. La principal dificultad no está en disponer de agua para beber, ya que cuentan con dispensadores y garrafas, sino en algo tan cotidiano como poder utilizar los baños del centro de trabajo.

Los empleados se están viendo obligados a recurrir a bares de la zona, otros edificios públicos e incluso El Corte Inglés para poder ir al servicio. La situación afecta a una plantilla que ronda el centenar de personas, aunque durante agosto la ocupación del inmueble ha sido menor debido a las vacaciones.

Rubén T., auxiliar administrativo, explica que el problema comenzó hace alrededor de una semana a raíz de una rotura en una tubería del edificio. Desde entonces, la intervención de operarios, las gestiones con Aqualia y la necesidad de obtener distintos permisos han prolongado la incidencia. "Entre que vienen los operarios, viene Aqualia, pedimos permiso y la burocracia, se ha eternizado durante una semana", relata.

"El problema son las cisternas"

Los trabajadores sí disponen de agua potable en el edificio, por lo que beber no supone una dificultad. "Podemos comprar botellas e incluso tenemos aquí dispensadores de agua. El problema son las cisternas", señala Rubén.

La falta de suministro obliga así a buscar alternativas fuera de las dependencias administrativas: "Para hacer uso de los baños tenemos que recurrir a bares, a otros edificios públicos o incluso a centros comerciales como El Corte Inglés", explica.

El horario complica todavía más la situación para quienes comienzan temprano su jornada. Según relata el auxiliar administrativo, hay empleados que entran a las 7.30 horas, mientras que algunos de los establecimientos a los que pueden acudir no abren hasta más tarde. "El Corte Inglés no abre hasta las 10. Entonces, de 7.30 a 10 a veces es complicado. Se hace un poco complicada la convivencia en el trabajo", afirma.

La situación se ha producido principalmente durante agosto, cuando la presencia de empleados era menor. Según Rubén, el edificio ha podido encontrarse aproximadamente al "60%" de ocupación durante este periodo. Sin embargo, la vuelta de septiembre y el inicio del curso incrementan la actividad y la presencia de personal, por lo que los trabajadores esperan que la avería pueda quedar resuelta cuanto antes.

La falta de agua ha obligado a los empleados a adaptar sus rutinas durante la jornada. "Tenemos que hacer nuestras necesidades cuando vamos a tomar café en la hora del desayuno. Es el trastorno mayor que tenemos", señala otro trabajador.

El estado de las tuberías

El origen del problema estaría relacionado con unos trabajos de adaptación de un edificio antiguo a la normativa. Durante una modificación fue cuando una de las tuberías, que se encontraba deteriorada, terminó rompiéndose. "Al hacer esa modificación en una tubería es cuando estalló, porque estaba muy mal", explica Rubén. La reparación requiere ahora intervenir en el exterior y levantar parte de la calle, lo que ha obligado a solicitar los correspondientes permisos municipales.

El procedimiento también ha requerido supervisión arqueológica antes de excavar. "Como hay que romper un poco la calle, tiene que venir un arqueólogo a ver que no hay ningún tipo de resto y dar fe de que se puede excavar", señala el trabajador al explicar los trámites que han retrasado la actuación.

La plantilla confía ahora en que la reparación pueda quedar resuelta de forma inminente, aunque existe cierta cautela debido al estado de las conducciones. "Están tan mal las tuberías que igual mientras arreglan una ven un defecto en otra", advierte Rubén.

La previsión que manejan los trabajadores es que, una vez reparada la tubería, puedan volver a llenarse los depósitos y recuperarse el suministro. "Esperamos que con suerte acabe todo y podamos hacer un trabajo normal y unos hábitos normales", concluye.

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Entrada principal del edificio de la Delegación Provincial de Educación de Badajoz, en la avenida de Europa. / Rebeca Porras

Por su parte, los operarios que trabajan este martes en la obra aseguran que su intervención ya ha finalizado y que ahora corresponde a la empresa Seragua completar los trabajos pendientes. La previsión es que las actuaciones puedan concluir en breve y confían en que el suministro de agua se restablezca en las próximas horas.

Fuente: La Crónica de Badajoz