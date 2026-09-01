Denuncia
La Guardia Civil de Badajoz investiga a un menor por presuntos tocamientos a una joven durante la feria de Gévora
Los supuestos hechos ocurrieron la madrugada del sábado al domingo
La Guardia Civil de Badajoz investiga a un menor por presuntos tocamientos de carácter sexual a una joven durante la feria de la pedanía de Gévora, que se celebró el pasado fin de semana, según han confirmado a este diario fuentes de la comandancia.
Los supuestos hechos ocurrieron la madrugada del sábado al domingo, tras lo que la mujer interpuso una denuncia en el cuartel de Suerte de Saavedra. El menor tiene 17 años y la denunciante 18.
La Guardia Civil identificó al denunciado, instruyó diligencias por un presunto delito de agresión sexual y dio traslado del caso a la Fiscalía de Menores.
Desde la comandancia no se ha ofrecido más información sobre esta investigación al haber un menor implicado, por lo que, de momento, se desconoce si el menor fue detenido y si se ha tomado alguna medida cautelar.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
- Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital