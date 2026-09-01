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Suceso

Investigan a una empleada de ayuda a domicilio por hurtar joyas y 1.000 euros en tres viviendas de Villagonzalo

La mujer habría aprovechado su trabajo en dos de los domicilios y su relación de amistad con el propietario de un tercero para sustraer dinero y joyas de oro

Comandancia de la Guardia Civil.

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L. C. B.

La Guardia Civil ha investigado a una mujer como presunta autora de tres delitos de hurto en el interior de viviendas de la localidad pacense de Villagonzalo.

La investigación comenzó el pasado mes de abril a raíz de las denuncias interpuestas por los afectados, quienes comunicaron que habían echado en falta numerosas joyas que guardaban en sus domicilios, así como cerca de 1.000 euros en dinero efectivo.

Tras la inspección técnica ocular realizada en las propiedades, y al no existir accesos forzados, la investigación pudo centrarse en las personas con acceso legítimo a los inmuebles en fechas recientes.

Modus operandi

Las gestiones practicadas y las pesquisas obtenidas permitieron a los agentes establecer un nexo común entre los casos y un mismo modus operandi: la estancia en las viviendas de una misma persona del entorno asistencial.

El cruce de datos y las declaraciones de los perjudicados permitieron identificar formalmente a una empleada de atención a la ayuda a domicilio, una joven vecina de la misma localidad. La mujer se habría valido de esta condición en dos de las viviendas y de la relación de amistad con los propietarios en otra para apoderarse supuestamente del dinero y las prendas de oro que guardaban.

Con las pruebas incriminatorias, este pasado jueves se le instruyeron diligencias como investigada por su presunta implicación en la sustracción de unos 1.000 euros en efectivo y pulseras, pendientes, anillos y collares de oro.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente en la Sección Civil de Instancia y del Tribunal de Instrucción de Mérida.

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La Guardia Civil no descarta la existencia de otros inmuebles afectados y continúa la investigación para tratar de localizar las joyas sustraídas que, supuestamente, la ahora investigada podría haber vendido en tiendas de compra-venta de oro de provincias limítrofes.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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