Monesterio clausura el programa estival ‘Concilia’ en el que han participado 170 menores y jóvenes

El Centro Joven de Las Moreras ha sido el escenario de despedida para los 170 menores y jóvenes que durante los meses de julio y agosto han participado en el programa ‘Concilia’, que ha permitido a las familias de Monesterio compatibilizar sus obligaciones laborales con el cuidado de sus hijos e hijas.

El acto de clausura contó con la presencia del equipo de monitores, el director del programa, Raúl Dacosta, la concejala de Juventud, María del Mar Megías y la concejala responsable del Área Social, María Fernanda Díaz. Organizado por el ayuntamiento de la localidad, el programa cuenta con la colaboración económica de la Junta de Extremadura y el Ministerio de Igualdad.

Un verano más, durante 60 días, niños y jóvenes, con edades comprendidas entre los 2 y los 14 años, han disfrutado de un verano diferente. El ayuntamiento puso a disposición del programa tres espacios, (pabellón multiusos, centro joven y aula de formación) en los que acoger a los niños y niñas, divididos en grupos según su edad: de 2 a 4 años, de 5 a 7 y de 8 a 14 años.

Conciliación

En sus palabras de despedida, Raúl Dacosta ha destacado que, más allá de la participación diaria, el objetivo principal ha sido ofrecer a las familias una herramienta que les permita compatibilizar sus obligaciones laborales con el cuidado de sus hijos e hijas durante el verano. “El proyecto ayuda a las familias”, expresa el director.

Durante los meses de julio y agosto, alumnado ha contado con un amplio abanico de propuestas entre las que destacan visitas culturales, obras teatrales, manualidades y diferentes actividades deportivas como el fútbol o el atletismo. El equipo docente ha estado formado por ocho profesionales: 7 monitores y el director, encargado de prestar apoyo a los distintos grupos, en función de las necesidades.

Encuesta de satisfacción

Como cierre del proyecto, los responsables del programa han realizado una encuesta entre las familias con la que conocer su valoración al servicio. Los resultados, “muestran una gran satisfacción, especialmente, con la propuesta de actividades y la posibilidad de que los menores compartan tiempo y experiencia con otros niños y jóvenes de su edad”; destaca el director del programa.

Más allá de las actividades, el programa también deja un balance bastante positivo en cuanto a la “convivencia entre menores”, quienes, durante este periodo han compartido juegos, experiencias y tiempo, “haciendo nuevos amigos y disfrutando de alternativas de ocio alejadas de las pantallas”.

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Otra de las características más destacada de esta actividad es la contratación, por parte de la entidad organizadora de monitores de ocio y tiempo libre y director del proyecto, priorizando a colectivos vulnerables o en desempleo de larga duración.