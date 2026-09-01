Monesterio prepara un 8 de septiembre que “va a dar mucho que hablar”

“Una celebración del Día de Extremadura para recordar”. Loli Vargas, alcaldesa de Monesterio asegura que la jornada del 8 de septiembre será un día que “dará mucho que hablar” a monesterienses y visitantes. La jornada se iniciará con las actividades que organiza la Hermandad de la Virgen de Tentudía. Misa en la ermita, a las 11 de la mañana. Procesión de la imagen de la patrona hasta la parroquia, acompañada de flauta y tamboril y representantes de la peña ecuestre El Estribo. Tras la ofrenda floral la imagen retornará a su ermita. Después, se servirá una paella solidaria al precio de 1 € la ración, para el arreglo de la puerta lateral del templo.

“Cada año buscamos a una persona o un colectivo destacado para apretar el botón que enciende el alumbrado”, expresa, Loli Vargas. Este año serán los miembros de la asociación de pensionistas. El acto está programado para las 22:00 horas, en el recinto ferial. Hora y media después, en la caseta municipal tendrá lugar el acto institucional, con la intervención de la propia alcaldesa y el posterior pregón, este año a cargo del catedrático de la Universidad de Extremadura, Joaquín Villalba Álvarez. Posteriormente se procederá a la entrega del XIV Certamen Literario de Poesía ‘Antonio Román Díez’, que ha recaído en Juan Lorenzo Collado Gómez, de Albacete; y el XL Certamen de Relatos ‘Villa de Monesterio’, cuyo ganador ha sido Juan Luis Rincón Ares, de la localidad gaditana del Puerto de Santa María.

El acto inaugural también incluye un homenaje a los jóvenes de la quinta de 2008. La actividad finalizará con la interpretación del himno de Extremadura, en una versión musicada por los artistas Joaquín Calderón y Ángeles Núñez. “Una versión espectacular”, incide la alcaldesa, que “nos va a poner a todos los pelos de punta”. La velada finalizará con la actuación musical de Acetre Folk Bilingüe, con sus temas más emblemáticos.

Actividad ecuestre

Otro de los atractivos será la programación ecuestre que incluye una jornada de paseos a caballo por el municipio el jueves, día 10 de septiembre. La actividad cuenta con la colaboración de la peña ecuestre El Estribo y “ofrecerá magníficos premios en metálico”. Además, de a jinetes y amazonas, este año se incluye premio al mejor enganche ataviado.

Tampoco podía faltar la cita monesteriense con el arte del rejoneo. “Sabemos que Leonardo Hernández llena la plaza” y en este año tan especial, en el que el rejoneador cumple dos décadas de alternativa, el ayuntamiento ha programado una más que interesante corrida, con reses de Guadajira, para las figuras del rejoneo, Leonardo Hernández, la portuguesa, Ana Rita y Sebastián Fernández. El festejo está anunciado para la tarde del viernes, 11 de septiembre, a las 18:30 horas.

La actividad relacionada con el mundo del caballo se cerrará el domingo, 13 de septiembre, en el mismo recinto ferial. A las 19:00 horas tendrá lugar un festival del arte ecuestre que combinará la nobleza y la elegancia del caballo con la música y la destreza del jinete a través de ejercicios de doma clásica, doma a la vaquera, doma natural, baile, e incluso, un espectáculo con fuego.

Artistas locales

“En Monesterio podemos presumir de un gran elenco de grupos musicales”, subraya la alcaldesa, con lo que, entre las actuaciones musicales de la feria, este año la organización ha apostado por los grupos locales ‘Apolo Rubio’ y ‘Deskartes’, que actuarán la velada del miércoles, 9 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, en la caseta municipal.

El catálogo de grupos y artistas que amenizarán las fiestas se completa con un tributo a Manuel Carrasco, ‘Última Parada’ y la orquesta ‘Pasiones’, el jueves, día 10, en la caseta municipal; el espectáculo de Rocío Medina, ‘El alma entre cuerdas’ y el grupo ‘Calle Botica’, a la misma hora, la velada del viernes, día 11; la actuación del grupo ‘Ajuí’, en la carpa de la piscina municipal, la tarde del sábado; los grupos, ‘Salistre’ y ‘Converse’, que pondrán broche final a las degustaciones populares del Día del Jamón y ‘Maymona Rock’, la noche del domingo, día 13. Esa misma tarde, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo infantil ‘El bosque encantado’. Será en la caseta municipal a partir de las 17:00 horas.

Fiesta del Jamón

Desde hace 35 años la Fiesta del Jamón de Monesterio forma parte directa de la feria de septiembre. Este año, adelanta la alcaldesa, presentará como gran novedad, la instalación de una gran carpa de degustación, bajo la marca Jamón de Monesterio. Es decir, “desaparecen los stands individuales de cada empresa”, y en su lugar se colocarán “15 maestros cortadores” que serán los encargados de lonchear los miles de raciones que se servirán durante toda la jornada.

Atendiendo la propuesta de los industriales, “este año nos hemos arriesgado para que todo el producto se venda bajo la marca única de Jamón de Monesterio”. Loli Vargas asegura que con esta decisión se dará “una imagen de unión que reforzará, aún más, la marca”. Por cierto, que la alcaldesa desmiente “un bulo que ha venido circulando por el pueblo” sobre el cambio de ubicación del Día de Jamón. “La fiesta será como siempre y donde siempre”, afirma Loli Vargas.

Feria de día

“A la gente nos cuesta trabajo bajar al recinto ferial en las horas centrales del día”, sostiene Vargas. En el intento de revitalizar la feria de día, el ayuntamiento, este año, con la intención de “animar” los locales de ocio que permanecen abierto a lo largo de toda la jornada en el municipio, ha programado un recorrido con charangas, para los días 9, 10 y 11, que visitarán los bares de la localidad y el entorno del recinto ferial, en horario de 14:00 a 17:00 horas.

Paralelamente a esta programación, se incluirá la que, de manera privada organicen quienes han licitado la caseta de la juventud y una tercera caseta. Además, con el objetivo de facilitar el traslado al recinto, se ha vuelto a contratar un tren turístico, con paradas en diferentes enclaves del Paseo de Extremadura.

Revista de feria

Coincidiendo con los días previos a la celebración de las fiestas, el ayuntamiento ha elaborado su tradicional libro de feria, que se reparte gratuitamente entre la ciudadanía en las instalaciones de la casa de la cultura. Con portada de Victorino Bautista, la publicación consta de 1.200 ejemplares e incluye los saludas de la alcaldesa, la concejala de cultura, la presienta de la junta de Extremadura, la presidenta de la Diputación Provincial de Badajoz y distintas colaboraciones de vecinos y vecinas de la localidad. Las páginas centrales incluyen la programación detallada con horario y lugares de celebración.

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“El colofón del verano debe tener la calidad que merece Monesterio”, concluye Loli Vargas que, “invita” a ciudadanos y visitantes a “vivir intensamente” estos días festivos que tendrán en la pre feria, prevista para el sábado 5 de septiembre, un primer avance destinado a los más jóvenes, con un festival que incluirá las actuaciones de Óscar Amaya, Marko Sánchez y como cabeza de cartel, Mowlinawk, (David Fernández González), creador de contenidos y rapero muy vinculado a la música electrónica.

Fuente: La Crónica de Badajoz