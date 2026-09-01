Mujeres Migrantes alerta de trabas para las familias y problemas laborales durante la regularización

El Movimiento Mujeres Migrantes ha trasladado este martes al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, las principales dificultades que está detectando durante el proceso de regularización extraordinaria, en una reunión mantenida en Badajoz. Entre los problemas señala las trabas que afectan a madres con hijos, la brecha digital y las consecuencias de los retrasos en las resoluciones, que estarían provocando incluso dificultades para acceder o mantener un empleo.

Así lo ha explicado Tania Irías, coordinadora del Movimiento Mujeres Migrantes, tras la reunión en la que el colectivo ha reclamado una mayor cercanía y coordinación con las oficinas de Extranjería para abordar casos particulares y aclarar dudas sobre los procedimientos y los plazos.

El Movimiento Mujeres Migrantes es una organización de base nacida en 2019 y con sede en Mérida desde 2023. Su labor se centra en acompañar a mujeres migrantes y sus hijos en Extremadura durante sus procesos administrativos y de integración. Irías ha realizado una valoración positiva, en términos generales, del procedimiento de regularización y ha destacado que ya están recibiendo "muchas resoluciones favorables", aunque también se están produciendo requerimientos de documentación.

Dificultades para las madres migrantes

Uno de los principales obstáculos que el colectivo asegura haber encontrado afecta a mujeres migrantes que tienen a sus hijos a cargo. Según Irías, algunos expedientes de menores encuentran dificultades cuando es necesaria una autorización del otro progenitor y este se encuentra fuera de España, se niega a firmarla o no asume sus responsabilidades parentales.

A ello se suma la dificultad para conseguir determinados documentos dentro de los plazos establecidos. "Son procesos para los que hemos tenido que pedir una ampliación de plazos porque o no ha llegado el documento que el padre tenía que firmar o hay que tener en cuenta las particularidades de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, donde traer un documento apostillado tiene serias implicaciones", ha explicado.

La organización está solicitando en estos casos ampliaciones de los plazos a Extranjería, especialmente cuando resulta imposible aportar la documentación requerida dentro de los diez días establecidos para subsanar el expediente.

Otro de los problemas señalados es la brecha digital entre la población migrante. La representante advierte de que la gestión telemática puede convertirse en una barrera para quienes no están familiarizados con las notificaciones electrónicas, no consultan a tiempo un correo o encuentran dificultades para realizar el pago de las tasas. Pese a estas dificultades, la coordinadora considera que el procedimiento ha resultado accesible en términos generales. "Una cosa que valorábamos de manera positiva era la bastante cercanía y facilidad con que se rellenaba el trámite", ha señalado.

También ha querido desmentir que los antecedentes penales estén provocando de forma generalizada resoluciones negativas entre las personas acompañadas por la asociación. Según sus datos, "hasta hoy no hemos obtenido ninguna negativa por antecedentes penales" entre los más de 1.000 expedientes en los que han prestado apoyo.

Retrasos que afectan al empleo y a otros trámites

Durante la reunión con el delegado del Gobierno, el colectivo también ha planteado su preocupación por las consecuencias de los retrasos en las resoluciones de los expedientes. Según ha dicho, se están dando casos de empresas que desisten de contratar o mantener contratos ante la ausencia de una resolución definitiva una vez superados determinados plazos. "Entendemos que las empresas puedan tener miedo de contratar a una persona en situación irregular, pero queremos que quede claro que hay un pronunciamiento del Ministerio en el que se reconocía la ampliación de estos plazos", ha indicado.

Según ha explicado, el retraso se debería al elevado volumen de solicitudes tramitadas. Sin embargo, sostiene que esta situación está teniendo consecuencias reales para algunas personas: "Está siendo real que las empresas desistan de contratos porque no ha llegado todavía la resolución final, que las empleadoras te pidan que renuncies o que no te hagan un contrato".

El colectivo también asegura haber detectado problemas para activar el certificado digital o inscribirse como demandante de empleo, al no reconocerse en determinados casos la documentación provisional presentada mientras se espera la resolución.

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Tania Irías, durante sus declaraciones a los medios de Badajoz. / David Guilherme Carnerero

Por ello, Mujeres Migrantes ha pedido al delegado del Gobierno una relación más directa con las oficinas de Extranjería que permita "atender trámites particulares", pero también aclarar informaciones que, según la organización, están circulando de manera incorrecta sobre los procedimientos y sus plazos.

Fuente: La Crónica de Badajoz