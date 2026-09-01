Los quioscos de El Hospital Centro Vivo de Badajoz salen de nuevo a concurso para abrir a finales de septiembre

La gestión de la cafetería de El Hospital- Centro Vivo de Badajoz vuelve a salir a concurso, tras quedar desierto el pasado mes de julio. La diputación ya ha publicado la licitación y los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de septiembre.

El nuevo contrato solo difiere del anterior en su duración, que pasa de los cuatro años de arrendamiento a 3 años, más otro prorrogable. Esto reduce el presupuesto base a 5.364,59 euros, pero la cuantía de las mensualidades es la misma: 162,56 euros IVA incluido (se cuentan 11 meses porque en agosto El Hospital permanece cerrado al público).

El resto de las condiciones del pliego son similares. El adjudicatario que explote los cuatro quioscos tendrá que ceñir su actividad a las horas que abre este centro cultural, de martes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas, que nunca se podrán sobrepasar, salvo excepciones acordadas previamente. Aunque es libre de fijar su propio horario respetando esa limitación, sí tiene que cumplir un mínimo obligatorio: de martes a viernes de 10.00 a 16.00 y los sábados de 12.00 a 16.00 horas.

Estos quioscos están destinados al uso de público en general, pero las reservas para desayunos, meriendas o comidas se circunscribirán a dar cobertura a actividades relacionadas con El Hospital (alberga más de 200 actividades a lo largo del año).

Asimismo, según el pliego, solo podrá hacer uso del espacio interior, pero no podrá poner veladores en la plaza de San Atón. Los anteriores adjudicatarios, cuyo contrato cumplió el pasado 31 de julio, tuvieron durante un tiempo mesas y sillas en la plaza, pero las retiraron poco después.

El nuevo gestor tendrá que contar con una oferta mínima de productos, pero no podrá dispensar bebidas alcohólicas de alta graduación. Sí podrá servir tapas, raciones y bocadillos.

Puesta a punto

Según explican fuentes de la Diputación de Badajoz, en estos momentos se están limpiando y preparando los quioscos, para que cuando lleguen los nuevos adjudicatarios «se los encuentren en las mejores condiciones».

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La intención de la institución provincial era que los quioscos reabrieran este martes, coincidiendo con la vuelta de la actividad a El Hospital, pero el revés en la licitación retrasará su puesta en funcionamiento. No obstante, la diputación confía en que en esta ocasión no quede desierto y puedan estar operativos a finales de este mismo mes de septiembre.

Fuente: La Crónica de Badajoz