Abierto el plazo de inscripción
El Castillo de Luna de Alburquerque reunirá en octubre a mujeres cooperativistas
Se celebrará los días 21 y 22 de octubre
La iniciativa trata de impulsar la presencia y participación de las mismas en el sector, propiciando su conexión y generando nuevas oportunidades
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha abierto el plazo de inscripción para participar en la VII edición del Campus de Mujeres Cooperativistas de Extremadura, que se celebrará los días 21 y 22 de octubre en el Castillo de Luna de Alburquerque.
El campus está dirigido a mujeres socias de cooperativas asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y volverá a convertirse en un espacio de encuentro para aprender, compartir experiencias y crear vínculos entre cooperativistas, reforzando al mismo tiempo sus capacidades personales, laborales y cooperativas y favoreciendo una participación real de las mujeres en los consejos rectores y demás órganos de gestión de sus cooperativas.
La iniciativa trata de impulsar la presencia y participación de las mujeres en el cooperativismo agroalimentario, propiciar su conexión y generar nuevas oportunidades. Ya en ediciones anteriores, se planteó como un foro específico para reunir a mujeres del sector, acercarles medidas y programas en materia de igualdad y potenciar su papel dentro de las cooperativas.
Raíces en el territorio
Esta séptima edición tendrá una marcada vinculación con el territorio. La primera jornada pondrá el foco en el cooperativismo agroalimentario y en los retos cotidianos de sus socias, mientras que la segunda reunirá referentes y combinará memoria, reconocimiento e impulso institucional.
También se abordarán cuestiones directamente relacionadas con la realidad de las mujeres cooperativistas como la conciliación y corresponsabilidad, los derechos laborales, la salud laboral con perspectiva de género, la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y la participación cooperativa. Su metodología combinará intervenciones prácticas, mesas de diálogo, dinámicas participativas y espacios específicos para favorecer el contacto y la creación de redes entre las asistentes.
Además, durante esos dos días podrá visitarse en el Centro de Interpretación del Medievo, en los Baluartes del Castillo de Luna, la exposición 'Referentes del Cooperativismo: Mujeres transformando realidades', concebida para visibilizar y poner en valor a mujeres que fueron pioneras en sus pueblos y cooperativas, abriendo camino en ámbitos tradicionalmente masculinizados.
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