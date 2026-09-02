El incendio de un aula del colegio Guadiana de Badajoz sigue sin esclarecerse 10 días después

Sin novedades. La Policía Nacional continúa investigando el incendio de un aula en el colegio Guadiana de Badajoz la madrugada del pasado 23 de agosto que, de momento, sigue sin esclarecerse. Fuentes de la comisaría no confirman que fuera intencionado, aunque hay testigos que apuntan que vieron colarse a un grupo de jóvenes en el recinto, que presuntamente habrían prendido fuego a una estantería con libros.

La rápida intervención de la policía y los bomberos evitó que el fuego se propagara a otras dependencias del centro, aunque el aula afectada sufrió importantes desperfectos. Técnicos de la Consejería de Educación visitaron el colegio al día siguiente del fuego para valorar los daños, aunque la Junta de Extremadura no ha informado todavía de la cuantía de los desperfectos.

Este martes los docentes se incorporaron al trabajo tras las vacaciones de verano. Según explicó el director del colegio Guadiana, Juan de Dios Fernández, el aula incendiada se ha limpiado y ya no huele a humo, pero aún no ha comenzado a repararse. El fuego afectó, además de a numeroso material bibliográfico, a las paredes y las luminarias, que quedaron completamente derretidas, por lo que la empresa de mantenimiento de colegios tuvo que desconectar el suministro eléctrico, garantizando la corriente al resto de las instalaciones. Además, quedó totalmente negra por el humo.

El aula afectada por el fuego no es utilizada por ningún curso concreto. Era la clase de un grupo de primero de Primaria, pero al reducirse una línea se estaba utilizando como espacio multiusos para actividades de apoyo, otras extraordinarias en horario de tarde o reuniones.

Trastorno

A pesar de ello, el director reconoce que es un trastorno iniciar el curso sin esta aula, pues se trata de uno de los colegios con más alumnado de la ciudad -cerca de 500 matriculados- y se le daba mucho uso.

De momento, la dirección del centro desconoce cuando se iniciará la reparación, aunque confía en que esté lista para volver a utilizarse cuanto antes.

El incendio del aula generó cierta preocupación en la comunidad educativa del Guadiana, que nunca había sufrido un acto de este tipo con anterioridad.

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El fuego se inició pasadas las dos de la madrugada. Una patrulla de la Policía Nacional fue la primera en llegar recibir el aviso del fuego y los agentes trataron de extinguir las llamas mientras llegaban los bomberos, que acudieron solo unos minutos después. Las dificultades por la distancia para establecer una línea de manguera (para llegar desde la calle hasta el lugar hay que atravesar el patio de recreo y una valla), dos efectivos del parque municipal accedieron al aula y con la misma goma de riego que estaban utilizando los policías, lograron sofocarlas y evitar que se propagaran.

Fuente: La Crónica de Badajoz