Olivenza acogerá a finales de septiembre una formación gratuita dirigida a mujeres con discapacidad

Olivenza será la próxima parada del programa LIDERAR-TE, una iniciativa impulsada por Fundación ONCE e Inserta Empleo que, que tras el éxito de las ediciones celebradas en Navalmoral de la Mata, Montijo, Zafra y Moraleja, continúa su recorrido acercando nuevas oportunidades de formación a mujeres con discapacidad con el fin de mejorar su acceso al empleo.

LIDERAR-TE es una formación sin coste que propone una metodología innovadora centrada en la persona, combinando herramientas de mindfulness, coaching y desarrollo personal para fortalecer la autoestima, la gestión emocional, la comunicación y otras competencias personales cada vez más demandadas en el ámbito laboral. La nueva edición está prevista para finales del mes de septiembre, una vez completado el proceso de inscripción de las participantes.

El objetivo del programa es acompañar a las participantes en un proceso de crecimiento personal que les permita afrontar con mayor confianza nuevos retos, potenciar su autonomía y mejorar sus oportunidades de acceso al empleo.

Fundación ONCE e Inserta Empleo

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo. Para tratar de fomentarlo, puso en marcha la organización Inserta Empleo, la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Una experiencia transformadora

Las experiencias desarrolladas hasta la fecha en otras localidades extremeñas han dejado un impacto muy positivo entre las participantes, que han destacado el cambio experimentado en su forma de afrontar el día a día y los nuevos desafíos personales y profesionales. Muchas de ellas han coincidido en definir LIDERAR-TE como una experiencia transformadora, asegurando sentirse más seguras, preparadas y confiadas tras finalizar la formación.

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Con esta nueva edición, Inserta Empleo continúa desplegando un programa que contempla la realización de doce acciones formativas durante este año y el próximo, con el propósito de acercar este recurso a diferentes municipios de la región y favorecer la igualdad de oportunidades de las mujeres con discapacidad, especialmente en el ámbito rural.

Fuente: La Crónica de Badajoz