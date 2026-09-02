Reparar el aula incendiada del colegio Guadiana de Badajoz costará 20.000 euros

20.000 euros, IVA incluido, es lo que costará poner a punto el aula incendiada en el colegio Guadiana de Badajoz. En esa cantidad cifra la Consejería de Educación las reparaciones que será necesario llevar a cabo para que este espacio pueda ser utilizado.

Según explican fuentes de este departamento, los trabajos consistirán en la renovación del revestimiento de paredes y techo, que quedaron totalmente ennegrecidos por el intenso humo, y en algunas partes desprendidos, la sustitución del solado de terrazo, así como de las ventanas, la puerta de madera y de las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones (las luminarias se derritieron con las llamas).

Sin fecha

De momento, la consejería no da fecha para el inicio de las reparaciones, que la dirección del centro confía en que sea a la mayor brevedad posible. Aunque esta aula no la ocupa un grupo concreto de niños, sí es un espacio al que el centro da mucho uso, pues se utilizaba para clases de apoyo, actividades extraordinarias en horario de tarde y reuniones. También servía para almacenar guías didácticas y trabajos que se realizan durante el curso.

El aula ya se ha limpiado y vaciado, pero hasta que no se acondicione no se puede usar para nada. De hecho, está cortado el suministro eléctrico. La estancia afectada por las llamas está junto a la zona deportiva del colegio y se accede a ella a través de unas rampas. Tiene dos ventanas, lugar por el que supuestamente se colaron los responsables del incendio la madrugada del pasado 23 de agosto. Se sospecha que prendieron fuego a una estantería con libros -se perdió bastante material bibliográfico-, pero ni la Policía Nacional ni tampoco la Consejería de Educación han confirmado hasta el momento que fuera un incendio intencionado.

Entre la comunidad educativa y el vecindario hay pocas dudas a este respecto y no creen que se produjera de manera fortuita. Una vecina aseguró haber visto a varios jóvenes acceder al recinto del colegio.

Noticias relacionadas

La investigación para esclarecer el origen del fuego, que no se propagó al resto de las instalaciones por la rápida intervención de una patrulla de la Policía Nacional y los bomberos del parque municipal, continúa abierta.

Fuente: La Crónica de Badajoz