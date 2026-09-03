La Diputación de Badajoz financia con 173.000 euros 121 iniciativas culturales de la provincia

La Diputación de Badajoz ha dado un nuevo impulso a la programación cultural de los municipios de la provincia con la primera resolución del Programa de Dinamización Cultural 2026. En esta primera convocatoria, la institución provincial ha destinado más de 170.000 euros a financiar 121 propuestas de ayuntamientos y entidades locales menores, con actividades que abarcan desde la copla hasta el teatro.

Según ha informado la institución provincial, algunos de los municipios que habían solicitado ayudas para hacer frente a las iniciativas culturales programadas para sus vecinos y vecinas "están de enhorabuena". Así se recoge también en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde se detalla que ya se han asignado unos 173.000 euros de los 785.000 euros contemplados en la convocatoria, destinada a fortalecer la oferta cultural local, acercarla a la ciudadanía y fomentar la participación.

Unos 1.500 euros por propuesta

Para acceder a estas ayudas, los ayuntamientos debían organizar y presentar acciones culturales encaminadas a cumplir los objetivos de la convocatoria. Tras comprobar el cumplimiento de los requisitos de transparencia y legalidad, 121 de estas propuestas ya cuentan con una ayuda de entre 1.000 y 1.500 euros, en función de si las actividades se desarrollan con grupos profesionales o asociaciones.

De esta forma, actuaciones de flamenco, de copla, de swing, djs, actividades de baile, propuestas folclóricas y representaciones teatrales, entre otras iniciativas, van a formar parte o ya lo han hecho del año cultural de la provincia.

Solicitudes para eventos hasta el 30 de octubre

Las localidades y entidades locales menores pueden presentar solicitudes para eventos que se celebren hasta el 30 de octubre de este 2026, para poder asumir los gastos de caché de los artistas o grupos contratados elegidos de la Guía de Artistas y Grupos de la Provincia de Badajoz.

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Este recurso se actualiza constantemente desde el Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional y está puesto a disposición de los profesionales del territorio de forma gratuita. En él figuran nombres como el de Celia Romero, el Grupo Folklórico de los Jateros, A. C. Jarancio o Escénico 700 Pesetas, los cuales han sido contratados por esta primera nómina de ayuntamientos.