El edificio del Archivo Histórico de Badajoz ya lleva el nombre de María Dolores Gómez-Tejedor

El edificio del Archivo Histórico Municipal de Badajoz ya lleva el nombre de María Dolores Gómez-Tejedor, archivera, cronista oficial de la ciudad, figura clave en la vida cultural y una de las promotoras de su traslado a este inmueble de la plaza de España.

Con este homenaje, secundado por unanimidad por toda la corporación municipal, se reconoce no solo su dedicación al conocimiento de la historia de Badajoz, sino también su importante labor para su difusión y su contribución a que todo el material bibliográfico esté a disposición de la ciudadanía.

Su hija, Carmen Vázquez Figueroa-Gómez Tejedor, junto al alcalde, Ignacio Gragera, ha descubierto este jueves por la mañana la placa con el nombre de su madre, fallecida en enero de 2025 a los 90 años.

"El corazón de la ciudad"

"Vincular de forma permanente su nombre al del archivo consigue que su legado siga vivo en un centro que tanto significó para ella", ha asegurado su hija, quien ha recordado que para María Dolores Gómez Tejedor el Archivo Histórico Municipal era "el corazón de nuestra ciudad".

En nombre de toda la familia, Carmen Vázquez Figueroa ha agradecido este homenaje a toda la corporación y, especialmente, al experto en heráldica Miguel Calvo, que fue la persona que promovió este reconocimiento y reunió los apoyos para presentar la propuesta al ayuntamiento.

La hija de María Dolores Gómez Tejedor, que ha representado a la familia junto a su hermano Antonio, ha expresado su orgullo porque el archivo lleve a partir de ahora el nombre de su madre: "Es el homenaje más noble y duradero que podíamos recibir y su nombre permanecerá eternamente ligado a la historia de Badajoz".

Los hijos de maría Dolores Gómez Tejedor, Antonio y Carmen Vázquez Figueroa, posan con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, junto a la placa. / David Guilherme

En su intervención, ha recordado que su madre comenzó a trabajar en el archivo en 1967 y se empeñó en poner orden al "caos" en unas instalaciones que durante años estuvieron en "pésimas condiciones". Eso no frenó su objetivo. Comenzó escribiendo las tarjetas a máquina y nunca tuvo miedo al momento en que el material bibliográfico se informatizara. "Mi madre no se conformó con custodiar la historia, sino que luchó con tenacidad por dignificarla", ha destacado en referencia al traslado del Archivo Histórico Municipal a su actual sede en 2009, "apoyada por el alcalde Miguel Celdrán y, sobre todo, por Consuelo Rodríguez Píriz (concejala de Cultura en esa fecha ya fallecida)".

Reconocimiento unánime

Al acto, además de familiares, amigos y compañeros de la homenajeada, ha asistido la corporación municipal casi al completo. El alcalde, en su discurso, se ha congratulado de que el reconocimiento a María Dolores Gómez-Tejedor no haya suscitado ninguna discrepancia entre los grupos políticos. "Es, por tanto, un homenaje de toda la ciudad, sin disidencias, y eso habla del trabajo abierto y plural que hizo a lo largo de su vida por la cultura, que no tiene color", ha valorado.

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Gragera ha añadido que esa labor la llevó a cabo con "eficiencia, abnegación y vocación de servicio", lo que la hace sin duda merecedora de que el Archivo Histórico Municipal lleve su nombre, "un edifico al que tanto cariño dedicó y que se ha demostrado importantísimo para el conocimiento de la historia de nuestra querida ciudad".

Fuente: La Crónica de Badajoz