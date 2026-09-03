Una protectora gestionará la perrera municipal de Badajoz hasta que se adjudique el nuevo contrato

La Asociación Prioridad Animal, con sede en Alcalá de Henares (Madrid), se encargará de la gestión del Centro de Protección Animal de Badajoz, conocido comúnmente como la perrera municipal, durante los próximos dos meses. El presupuesto base era de casi 72.000 euros y en la plataforma de contratación aún no figura la cuantía por la que ha sido adjudicado.

Será la primera vez que una protectora asuma esta tarea y ha sido la única que ha optado al contrato transitorio que el ayuntamiento convocó para garantizar este servicio, al cumplir el de la actual adjudicataria el próximo 15 de septiembre y mientras se adjudica otro plurianual, que en estos momentos está en proceso de licitación.

Según explicaron fuentes municipales, el acuerdo con la Asociación Prioridad Animal está ya solo pendiente de la firma y a partir del 16 de septiembre se ocupará del servicio de veterinaria y mantenimiento de la perrera, la recogida de animales vivos en la vía pública y la retirada de cadáveres en Badajoz y sus pedanías. Además, entre sus funciones, también están la promoción y gestión de la adopción de los animales alojados en el centro y la atención al público y voluntariado que visite las instalaciones, entre otras.

Athisa gestiona el Centro de Protección Animal desde finales de 2024 y el contrato era de un año, que se amplió con un periodo extraordinario forzoso -que es el que cumple el 15 de septiembre-, después de que se licitara de nuevo el servicio y quedara desierto.

Quejas

Las quejas por el mal funcionamiento de estas instalaciones y la situación de los animales, tras la difusión de algunos vídeos en las redes sociales, generaron repetidas críticas de partidos políticos como el PSOE y Podemos y protectoras. Tras esto, Athisa, que defendió su labor al frente de la perrera, anunció el pasado mes de julio, a través de un comunicado, que dejaría de estar al cargo a mediados de este mes.

El retraso en la aprobación del presupuesto municipal demoró también la licitación del nuevo contrato plurianual, por lo que el ayuntamiento decidió poner en marcha uno ‘puente’ para cubrir el periodo de tiempo entre la marcha de Athisa y la llegada de la nueva adjudicataria.

Como ya informó este diario, ese nuevo contrato plurianual, con una duración de 2 años y posibilidad de prorrogarlo otras dos anualidades, casi duplica el presupuesto para la perrera municipal. Así, si el dinero que se destinaba a este servicio en 2025 eran 275.493 euros anuales, en la licitación que está ahora en proceso alcanza los 533.000 euros por ejercicio. Una de las quejas de Athisa ha sido que ha tenido que trabajar en ocasiones sin los medios y fondos suficientes, pese a que el número de animales acogidos superaba la capacidad de las instalaciones.

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El ayuntamiento reconoció que el principal problema del centro de protección animal es la saturación, pero descartó construir otro y ha optado por ampliar el actual de la carretera de Valverde.

Fuente: La Crónica de Badajoz