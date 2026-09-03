Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Badajoz a revelar en qué se gastan los grupos políticos sus asignaciones

298.000 euros al año es la cantidad que destina anualmente el Ayuntamiento de Badajoz a los gastos de funcionamiento de los grupos políticos municipales. En concreto, cada grupo recibe una asignación fija mensual de 500 euros, a lo que suma otros 864 por cada concejal. El PP tiene 14 concejales, 10 el PSOE y 2 Vox. Hay además un concejal no adscrito, Carlos Pérez Romero, que por definición no tiene grupo. Al terminar la legislatura, habrán sido casi 1,2 millones de euros y Carlos Pérez quiere saber a qué se destinan estos fondos y si existe un control sobre ellos. Ahora una sentencia firme obliga al ayuntamiento a darle esta información, desde 2019 hasta 2024.

La sentencia tiene fecha de 19 de junio. El ayuntamiento no la recurrió y es firme desde el 1 de septiembre. Tiene dos meses para cumplirla.

El exconcejal de Vox presentó hace dos años (en septiembre de 2024) una moción, en la que además pedía que se rebajase la cuantía que perciben los grupos políticos un 20% porque la consideraba excesiva. Fue rechazada por el PP y el PSOE, que ni siquiera defendieron los motivos en el pleno en el que se debatió. Su antiguo partido, Vox, lo apoyó. Alegaba Carlos Pérez que Badajoz es una de las capitales de provincia con las asignaciones a sus grupos municipales más altas. El 13 de febrero del año pasado solicitó como concejal la documentación de la contabilidad y la justificación de los gastos, fundamentando su petición en su derecho a la información como concejal. Pero el ayuntamiento ni le respondió. Fue entonces cuando el concejal no adscrito acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano nacional cuyas resoluciones tienen carácter vinculante. Se pronunció en mayo ordenando al ayuntamiento a que facilitase la información solicitada. El gobierno municipal no llegó a recurrir la resolución, por lo que el concejal no adscrito reclamó en septiembre pasado, hace ahora justo un año, su cumplimiento. Tampoco esta vez obtuvo respuesta.

Los argumentos para no dar la información

Carlos Pérez no se rindió, convencido como estaba de que le asistía no solo la razón, sino el derecho como representante de los ciudadanos, por lo que acudió a los tribunales. Presentó una demanda ante el tribunal de instancia de lo contencioso administrativo número 2 de Badajoz. Esta vez el ayuntamiento sí se pronunció para defenderse. Se opuso a la demanda alegando que no está obligado a facilitar cualquier tipo de información al demandante, que el acceso a la información por parte de los concejales no es ilimitada y que existen "ciertas restricciones". En su contestación, la asistencia letrada del ayuntamiento esgrimió que las asignaciones municipales son dotaciones internas de funcionamiento, no subvenciones públicas, y cada grupo lleva su propia contabilidad, por lo que el control corresponde exclusivamente a la Intervención municipal y no se debe entregar porque no es documentación administrativa disponible en los servicios municipales, al ser una información interna de los grupos políticos, que además contiene datos personales y económicos protegidos. Alegó además que "existe exceso o abuso en al solicitud" pues afecta a mandatos anteriores en los que Carlos Pérez no era concejal (solo lleva esta legislatura en el ayuntamiento). Terminaba argumentando que solo el pleno de la corporación puede solicitar ciertas contabilidades de los grupos políticos y, por otro lado, "parte de las aportaciones ni siquiera exige contabilidad específica, lo que impide su acceso".

Ninguno de estos argumentos ha convencido a la jueza, que ha dado la razón a Carlos Pérez. Según recoge la sentencia, la jueza que la firma considera que el Ayuntamiento de Badajoz "hace una interpretación excesivamente restringida del derecho del concejal demandante a obtener la información solicitada". "La decisión -continúa- de no facilitar la información requerida colisiona con el derecho del concejal a obtenerla y con la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que el ayuntamiento no recurrió ni cuestionó".

Puede aceptar la jueza la tesis del ayuntamiento de que el derecho a obtener información no sea absoluto y que, por lo tanto, existen límites, pero este argumento es insuficiente para denegar la información solicitada. No cuestiona el fallo que las asignaciones a los grupos no son subvenciones ni que la contabilidad corresponde a los propios grupos, "pero estas dotaciones son fondos públicos y como tales han de estar sometidos a control y fiscalización y deben poder ser examinados por los concejales que forman parte de la corporación municipal".

En cuanto a que del control se encarga la Intervención municipal, la jueza señala que si esta información está en poder de la Intervención como alega el ayuntamiento, "razón de más para poder facilitar al concejal el acceso a la misma".

Condena en costas

Sobre los datos personales que pueda contener, la titular del juzgado también rechaza este argumento, dado que los datos se pueden anonimizar o acotar. Y si es el pleno el que debe autorizarlo, dice la jueza que este requisito no puede afectar al derecho del concejal y además contraviene la resolución del Consejo de Transparencia.

La sentencia no solo da la razón al concejal que planteó la demanda, lo que obliga al ayuntamiento a facilitar la información que pidió, previa anonimación de los datos personales, sino que además condena en costas al consistorio en 800 euros.

Carlos Pérez ha comparecido este jueves en rueda de prensa para relatar todo este proceso y dar cuenta de la firmeza de la sentencia. Según ha contado, ha afrontado esta reclamación de su bolsillo, pues carece de asignaciones municipales por no pertenecer a ningún grupo municipal. Sí recibe dietas por asistencia a comisiones y plenos. "Yo no pido nada extraordinario, solo pido que se justifique el dinero público, que pagamos entre todos y que tenemos derecho a saber en qué se gasta y si se está haciendo bien". Ha insistido en que lo que reclama es algo "sencillo". "Saber si este dinero se está gestionando bien", pues no deja de resultarle "extraño" que cuando termina la legislatura, decasi 1,2 millones de euros, no sobre nada a ninguno de los grupos políticos. "Ajustan muy bien las cuentas", ironiza. Lo que quiere saber es cómo.

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Respuesta del ayuntamiento

Tras conocer el contenido de la rueda de prensa, el Ayuntamiento de Badajoz ha emitido un comunicado en el que defiende que "cumple escrupulosamente la legalidad en materia de asignaciones a los grupos políticos municipales". Explica además que "las operaciones de transferencia de estas asignaciones son públicas y, como establece la normativa, corresponde a los propios grupos la gestión de estos fondos". Por tanto, según afirma, "no existe ningún vacío ni falta de control por parte del ayuntamiento, sino el escrupuloso cumplimiento del marco legal vigente". Respecto a la información que debe facilitar al concejal no adscrito, señala que "toda la información contable relativa a los grupos municipales que está a disposición del ayuntamiento es pública y volverá a ser entregada al señor Pérez Romero". "Volverá", dice.

Fuente: La Crónica de Badajoz