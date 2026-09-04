Aprender a decidir, convivir y disfrutar: así impulsa Plena Inclusión Montijo la autonomía de jóvenes con discapacidad

La autonomía y la inclusión social son elementos fundamentales para que los jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan construir su propio proyecto de vida. Con este propósito, Plena Inclusión Montijo pone en marcha una nueva edición de su proyecto 'Un espacio para mi autonomía e independencia', una iniciativa que apuesta por ofrecer apoyos personalizados y oportunidades reales para que sus participantes ganen independencia, tomen decisiones y disfruten de una participación activa en su entorno comunitario.

Desde principios de julio, Plena Inclusión Montijo desarrolla una nueva edición de este proyecto financiado por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). Este año, como principal novedad, la iniciativa está dirigida exclusivamente a jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo, con el objetivo de acompañarlos en su transición hacia la vida adulta y favorecer que puedan tomar decisiones, participar activamente en su comunidad y avanzar en sus propios proyectos de vida.

El proyecto ofrece apoyos individualizados fuera de los centros, utilizando espacios culturales, deportivos, formativos, naturales y de ocio del entorno. Las actividades se organizan teniendo en cuenta los intereses, necesidades, gustos y preferencias de cada participante.

Una vivienda adaptada y equipada como un hogar

Además, Plena Inclusión Montijo dispone de una vivienda adaptada y equipada como un hogar, en la que se realizarán estancias de fin de semana. En este espacio, los jóvenes podrán convivir con un grupo de iguales y trabajar habilidades de vida independiente, autonomía personal, relaciones interpersonales, autodeterminación e inclusión social.

Durante estas estancias participarán en situaciones reales de la vida cotidiana, como organizar las tareas del hogar, preparar comidas, realizar compras, gestionar su tiempo libre y decidir conjuntamente las actividades de ocio.

Falta de alternativas de ocio inclusivo

La iniciativa responde también a la falta de alternativas de ocio inclusivo que encuentran muchos jóvenes con discapacidad durante los fines de semana, debido a las dificultades de transporte, la ubicación geográfica, las necesidades de apoyo o la situación de sus familias.

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Con este proyecto, según Plena Inclusión Montijo pretenden ofrecerles oportunidades para vivir experiencias propias, relacionarse, elegir, participar y disfrutar de una vida plena en entornos reales y normalizados, "reforzando su papel como protagonistas de sus propias vidas"

Fuente: La Crónica de Badajoz