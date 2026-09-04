Badajoz se llena de humo y un fuerte olor: los bomberos aclaran el origen

Badajoz ha amanecido este viernes con una intensa presencia de humo en el cielo y un fuerte olor que se ha extendido por numerosas calles de la capital pacense. La situación ha llamado la atención de los vecinos, que durante la mañana han podido comprobar cómo la humareda permanecía sobre la ciudad y, en un primer momento, la han relacionado con un posible incendio en alguna de las zonas periféricas.

Sin embargo, desde el Parque de Bomberos de Badajoz han confirmado a este diario que no hay ningún incendio declarado en las inmediaciones de la ciudad. El origen del humo es muy diferente y está relacionado con una práctica habitual en los campos de cultivo de la zona.

Quema controlada de tomateras

Según explican los agentes, la humareda procede de la quema controlada de restos de tomateras y conducciones de riego en terrenos próximos al núcleo urbano. Estas labores se realizan una vez finalizada la recolección y forman parte de los trabajos habituales de limpieza de las parcelas agrícolas.

La situación se ha visto además favorecida por las condiciones meteorológicas de este viernes. La nubosidad está impidiendo que el humo ascienda y se disperse con normalidad, provocando que permanezca más tiempo en las capas bajas y haciendo que su presencia sea especialmente evidente en Badajoz.

La imagen resulta especialmente habitual en estas fechas, cuando la temporada del tomate se acerca a su final después de varios meses de actividad agrícola. Tras la recolección, es frecuente encontrar en los terrenos de cultivo los restos de las matas de tomate, que posteriormente son retirados mediante diferentes labores agrícolas.

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Por tanto, aunque el humo y el fuerte olor han generado cierta preocupación entre los vecinos durante la mañana, los bomberos descartan que exista un incendio en las inmediaciones de Badajoz y sitúan el origen de la humareda en estas quemas controladas de restos vegetales.

Fuente: La Crónica de Badajoz