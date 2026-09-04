El cese de la concejala Pilar Aparicio pone en jaque la mayoría absoluta de Don Benito

La crisis interna del Gobierno de Don Benito suma un nuevo capítulo tras el cese de Pilar Aparicio como integrante de la Junta de Gobierno local. La concejala asegura que ya no se siente representada por Siempre Don Benito y deja entrever que no continuará dentro de un grupo municipal del que se considera expulsada políticamente. «¿Qué pinto yo dentro de un equipo de gobierno donde nunca se nos consulta nada a la hora de tomar decisiones importantes?», se pregunta Aparicio, quien anuncia que, a partir de ahora, votará cada punto de los plenos «según me dicte mi conciencia».

Aunque no confirma expresamente si solicitaría su incorporación al Grupo Mixto, su alejamiento pone en riesgo la mayoría absoluta que mantienen SDB y PP. La coalición comenzó la legislatura con doce concejales, pero se quedó con once después de que Violeta Casado abandonara el grupo municipal de Siempre Don Benito.

Sin el respaldo de Aparicio, los dos partidos que sostienen el Ejecutivo sumarían diez representantes en una corporación de 21 miembros, por lo que necesitarían alcanzar acuerdos con otros grupos para aprobar sus principales iniciativas.

Una salida inesperada

El cese de Aparicio se justificó oficialmente por la «pérdida de confianza» de la Alcaldía y fue solicitado por los portavoces del PP y de su propio partido.

La concejala reconoce que esperaba una decisión de este tipo por parte de los populares, a los que acusa de exigir una férrea disciplina de voto, pero muestra su sorpresa por que sus propios compañeros de SDB también reclamaran su salida.

Aparicio recuerda que la formación localista nació como una plataforma ciudadana en la que entendía que existía libertad para expresar opiniones y votar conforme a las propias convicciones. A su juicio, haber mantenido posiciones diferentes en varios plenos fue uno de los principales motivos de su expulsión de la Junta de Gobierno. Además, también califica de «cobardía» la forma en la que la alcaldesa, Elisabeth Medina, le comunicó la decisión. Según explica, ambas habían mantenido una reunión días antes en la que la regidora no le adelantó que pretendía apartarla. «No he traicionado a nadie y mi conciencia está muy tranquila», afirma Aparicio, que señala cómo algunos compañeros de partido han cambiado «de opinión y de principios» durante los últimos tres años.

Críticas a la gestión municipal

Las diferencias también alcanzaron la gestión económica del Ayuntamiento. Aparicio ha criticado el incremento del gasto de personal, que la todavía edil cifra en más de tres millones de euros desde 2023, y cuestiona las subvenciones concedidas a determinadas asociaciones.

La edil sostiene que Don Benito tiene pendientes todavía numerosas mejoras en parques, instalaciones deportivas, edificios municipales, accesibilidad, limpieza y asfaltado, y consideró que los impuestos no se están administrando correctamente.

Asimismo, Aparicio recuerda además que Siempre Don Benito nació para frenar la fusión con Villanueva de la Serena. Una vez alcanzado ese objetivo, lamenta que buena parte del resto del programa electoral apenas se haya cumplido y afirma que ya no ve sentido a continuar en un mundo marcado, a su juicio, por «los enfrentamientos, los egos y el poder».

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Reacción de los populares

Por su parte, el portavoz del PP de Don Benito, Ángel Valadés, ha rechazado las críticas de Pilar Aparicio y ha defendido que los populares han actuado con «lealtad» al acuerdo de gobierno durante toda la legislatura. Valadés sostiene que el distanciamiento de Aparicio no es reciente y sitúa dos momentos clave en ese cambio: la llegada del PP a la Alcaldía y las elecciones internas celebradas en la formación con la que gobiernan y señala que la pérdida de confianza es «recíproca» entre las parte.

Fuente: La Crónica de Badajoz