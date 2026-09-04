Concha Baños da el primer paso para ser la candidata del PSOE a la alcaldía de Badajoz: "No me presento para ganar unas primarias, me presento para ganar las elecciones"

Concha Baños ya está oficialmente en la carrera por la candidatura del PSOE a la alcaldía de Badajoz. La concejala socialista ha sido este viernes la primera en formalizar su precandidatura, coincidiendo con el inicio del proceso de primarias que decidirá quién encabezará la lista del partido en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Lo hace con un mensaje que va mucho más allá de la competición interna. Baños no quiere que su candidatura se interprete como una apuesta únicamente por ganar las primarias del PSOE de Badajoz. Su objetivo, ha dejado claro desde el primer momento, está en las elecciones municipales y en disputar al Partido Popular el gobierno de la ciudad.

"La próxima alcaldesa socialista de Badajoz"

"No me presento para ganar unas primarias, me presento para ganar unas elecciones municipales y para ser la próxima alcaldesa socialista de Badajoz", ha señalado la concejala, que afronta el proceso con "muchísima ilusión", ganas y la convicción de que el PSOE puede volver a gobernar la capital pacense.

La suya ha sido la primera precandidatura que se ha presentado oficialmente. El proceso que acaba de comenzar deberá superar ahora la fase de recogida de avales para después entrar en la campaña interna y desembocar en la votación de la militancia, prevista para el 26 de septiembre.

Concha Baños presenta su precandidatura para la alcaldía de Badajoz en la sede del PSOE local. / David Guilherme Carnerero

Baños ha querido rodear este primer paso de una idea muy concreta: no se presenta sola. Una de las cuestiones que más ha destacado durante la presentación de su candidatura ha sido precisamente el equipo que la acompaña, que define como diverso e integrador y en el que confluyen distintas sensibilidades del PSOE.

La concejala asegura que ha reunido a personas con experiencia y trayectoria dentro de la organización junto a otras que se han incorporado posteriormente y que aportan entusiasmo, nuevas ideas y ganas de afrontar el reto electoral. Una mezcla que, según explica, tiene un único punto en común: trabajar por Badajoz y tratar de recuperar para el PSOE la alcaldía de la ciudad.

Baños quiere una "transformación" de Badajoz

La precandidata ha aprovechado el inicio de las primarias para poner sobre la mesa su diagnóstico de la situación de Badajoz. Su punto de partida es crítico con los 31 años de gobiernos del Partido Popular y con el modelo de ciudad desarrollado durante este periodo.

A juicio de Baños, Badajoz no está siendo la ciudad que debería ser en pleno siglo XXI. Considera especialmente significativo que durante la última década no se haya impulsado desde el gobierno local ningún gran proyecto transformador que haya supuesto un cambio de rumbo. La socialista plantea una Badajoz más habitable, más verde, más igualitaria y más accesible, y reclama una mirada más ambiciosa para una ciudad que, en su opinión, debería aspirar a ser referente tanto dentro de España como en el entorno transfronterizo con Portugal.

"Tenemos que volver a ilusionarnos para volver a ilusionar", ha defendido durante la presentación de su precandidatura.

Concha Baños, en el centro, posa con su equipo para optar a representar al PSOE de Badajoz en las elecciones municipales de 2027. / David Guilherme Carnerero

Vivienda, accesibilidad e infancia, entre sus primeras prioridades

Aunque todavía se encuentra en una fase inicial y ha advertido de que las propuestas se irán desarrollando durante la campaña, Baños ya ha avanzado algunas de las áreas sobre las que quiere trabajar si finalmente se convierte en la candidata socialista a la Alcaldía de Badajoz.

La vivienda ocupa un espacio destacado dentro de su planteamiento, vinculada a la necesidad de conseguir una ciudad más habitable. También sitúa entre sus prioridades la accesibilidad y las políticas destinadas a cuidar de la población.

No obstante, ha insistido en que todavía es pronto para desgranar el conjunto del programa. La candidatura se encuentra ahora en la fase de precampaña y deberá completar primero el proceso interno antes de entrar en la siguiente etapa.

El objetivo está en mayo de 2027

La concejala afronta esta segunda experiencia en unas primarias con un escenario diferente al de 2025. Entonces se trataba de decidir quién dirigiría orgánicamente el PSOE de Badajoz. Ahora está en juego quién tendrá que defender las siglas socialistas ante el conjunto de la ciudad.

Baños cree que el PSOE puede ganar y asegura tener tanto las ganas como la ambición para intentarlo. Por eso, el 26 de septiembre no aparece en su discurso como la meta, sino como un primer punto del camino. Su mirada está puesta en mayo de 2027 y en una batalla electoral en la que el PSOE pretende recuperar la alcaldía de Badajoz: "La meta es Badajoz y su futuro", ha resumido Baños al explicar el sentido de una candidatura que, desde este viernes, ya está oficialmente en marcha.

Cuatro aspirantes para la candidatura socialista

La entrada oficial de Concha Baños en las primarias confirma una carrera que, salvo cambios, tendrá al menos cuatro nombres. Junto a la concejala concurrirán Silvia González, actual portavoz municipal del PSOE y secretaria general local; Anselmo Solana, exdiputado autonómico y presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz y Poblados Siglo XXI; y Fernando López Salazar, director del Área de Presidencia, Hacienda y Asistencia a Entidades Locales de la Diputación de Cáceres.

Los tres primeros ya conocen además lo que supone enfrentarse a un proceso de primarias dentro del PSOE de Badajoz. Baños, González y Solana compitieron en mayo de 2025 por la Secretaría General de la agrupación local, unas primarias que ganó Silvia González con el 58% de los votos. Baños obtuvo el 20,68% y Solana el 19,13%.

Baños ha reivindicado precisamente el carácter democrático de este mecanismo. Considera que las primarias permiten que cualquier militante que crea tener un proyecto solvente y ganador pueda dar el paso y competir en igualdad de oportunidades. Así, ha evitado entrar en una confrontación directa con el resto de aspirantes como se hiciera en 2025.

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Aquella elección no determinaba automáticamente quién sería el candidato socialista a la alcaldía. La dirección orgánica del partido y la candidatura electoral son procesos diferentes, de ahí que ahora vuelva a abrirse el procedimiento para decidir quién representará al PSOE ante los ciudadanos de Badajoz en las municipales de 2027 con la intención de recuperar el gobierno de la capital pacense.

Fuente: La Crónica de Badajoz