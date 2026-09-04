Detenido en Talavera la Real un hombre con dos órdenes de ingreso en prisión

La Policía Local de Talavera la Real y la Guardia Civil detuvieron ayer a un individuo que poseía en vigor dos órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, ordenadas por la Autoridad Judicial.

Los hechos ocurrieron sobre las 9.00 horas. Sobre esa hora, los agentes tuvieron conocimiento de que un varón tenía en vigor dos órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dictadas por sendos juzgados extremeños. Tras realizar las averiguaciones oportunas para localizarlo, averiguaron que se encontraba en una parcela situada en el término municipal de Talavera la Real, donde finalmente fue localizado.

Ingreso en prisión

Tras ser localizado, los agentes de Policía Local y de la Guardia Civil procedieron a la detención del individuo, siendo trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias oportunas, ingresando más tarde en prisión.

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Cabe recordar que, en las proximidades de esta misma localidad, la Guardia Civil intervino el pasado 13 de agosto 423 kilos de cocaína ocultos en 17 bolsas de deporte que eran transportadas en una furgoneta. El conductor, que hizo caso omiso a las señales de los agentes para que se detuviera en la EX-300, huyó campo a través tras incorporarse a la A-5 en dirección a Portugal. La droga, con una pureza de entre el 70 y el 80%, constituye el mayor alijo de cocaína intervenido por la Guardia Civil hasta la fecha en la provincia de Badajoz.