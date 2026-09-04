La Diputación de Badajoz recorrerá 50 municipios de la provincia con un autobús interactivo

Un autobús recorrerá la provincia para acercar Diputación de Badajoz a sus pueblos y mostrar, de forma interactiva, sus servicios y proyectos. La iniciativa, que se desarrollará del 14 de septiembre al 12 de noviembre, llegará a 50 municipios y permanecerá desde las 10.00 hasta las 19.00 horas en cada localidad.

Este autobús expositor ofrecerá a los vecinos la posibilidad de conocer de primera mano el trabajo de la institución. "En el interior habrá una zona expositiva con paneles informativos sobre los proyectos más relevantes, también habrá una mesa circular que va a servir como espacio de encuentro de los visitantes y una pantalla LED donde se van a proyectar vídeos corporativos", así lo ha explicado Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz que también ha querido destacar que la iniciativa busca trasladar “transparencia” a la ciudadanía y conocer sus inquietudes.

La propuesta forma parte de la 'II Estrategia de Desarrollo Sostenible' y tiene como lema 'Impulsando la provincia que mereces'. Su objetivo es explicar de una manera cercana e innovadora las competencias de la institución y los proyectos que desarrolla para avanzar hacia una provincia más sostenible, igualitaria, dinámica y conectada. Entre los contenidos que se podrán conocer se encuentran las actuaciones relacionadas con el agua, los caminos, los cajeros o la transformación digital.

Anza, la nueva guardiana de la provincia de Badajoz

La campaña también servirá para presentar a Anza, la nueva guardiana de la provincia, un personaje creado, según Del Puerto, para "acercar a las nuevas generaciones la identidad, el territorio, el patrimonio y los valores de la provincia de Badajoz". Anza será la protagonista de 'Los hilos de la provincia', un videojuego que podrá disfrutarse inicialmente en el interior del autobús y que, una vez finalice el recorrido, estará disponible online. A través de cinco minijuegos, los participantes podrán descubrir la labor de la diputación mientras superan retos y consiguen distintas acreditaciones.

Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz junto a Anza. / Cedida

Su universo se ampliará también con un cómic, vídeos de animación y merchandising, como libretas, gorras o fiambreras. Algunos de estos artículos también se repartirán en el propio autobús durante las visitas. El objetivo es que Anza no sea solo la imagen de la campaña, sino el hilo conductor de una propuesta que busca acercarse a las nuevas generaciones.

Más actividades en el bus

Entre las propuestas destacan un escape room, un taller para crear chapas y una urna de ideas "para que todos puedan dejar propuestas, ideas o comentarios que consideren interesantes". También habrá una zona exterior para sesiones formativas, demostraciones y actividades adaptadas a cada municipio, además de una programación específica en cada parada, vinculada a los proyectos que se desarrollan en ella.

El recorrido comenzará el 14 de septiembre en Villar de Rena y, durante su primera semana, también pasará por La Coronada, Villanueva de la Serena, Medellín y Manchita. La Diputación de Badajoz difundirá cada semana el calendario de paradas para que los vecinos de otros municipios puedan acudir a la localidad más próxima.

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Para finalizar, Del Puerto ha querido destacar el carácter innovador de esta campaña y el trabajo conjunto de todas las áreas para hacer posible una iniciativa que busca reforzar la cercanía, la transparencia y la participación ciudadana. “Esperamos que tanto el autobús como Anza, los cómics, los videojuegos y el resto de acciones tengan una buena acogida y nos permitan mejorar el conocimiento de esa labor esencial que realiza la Diputación de Badajoz”, ha señalado.

Fuente: La Crónica de Badajoz