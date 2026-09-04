Qué ver en la Noche en Blanco de Badajoz: guía para no perderse entre más de 180 actividades

Más de 180 actividades repartidas por 66 espacios y solo cinco horas para disfrutarlas. La Noche en Blanco regresa mañana sábado a Badajoz con la programación más amplia de su historia y con la previsión de volver a superar la barrera de los 100.000 visitantes.

Desde las 22.00 hasta las 3.00 horas, aunque algunas propuestas comenzarán antes, el centro de la ciudad se convertirá en un enorme escenario dedicado a la música, el patrimonio, el teatro, las exposiciones y los talleres.

Con una programación tan extensa, conviene salir de casa con algunas ideas claras. La programación permite diseñar la noche prácticamente a la carta: hay espectáculos y talleres para familias, conciertos para quienes prefieran escuchar música, museos y exposiciones, visitas a monumentos y edificios que no siempre están al alcance del público y propuestas de teatro, circo y arte en directo.

El primer punto de encuentro estará en la plaza de España a las 21.30 horas, donde la fachada del Ayuntamiento de Badajoz acogerá el espectáculo inaugural, 'Mapping La Máquina'. Habrá nuevos pases a las 23.00, 00.00, 1.00 y 2.00 horas.

Para ir con niños

Las familias tendrán uno de sus principales puntos de referencia en la plaza de San Atón, convertida durante buena parte de la noche en espacio infantil. Entre las 22.00 y las 2.00 horas habrá cuatro espectáculos: 'Los Tres Cerditos', a las 22.00; 'Villanas Superstar', a las 23.00; 'Jugar y Cantar Nuevo Show 2026', a medianoche, y 'Gominola Party', a la 1.00.

En la misma plaza se concentrará además una amplia oferta de talleres infantiles y familiares. Los habrá para elaborar macetas decorativas, pintar esculturas, crear farolillos, diseñar un azulejo pacense o fabricar hadas y duendes con madera, tela y elementos naturales. También se podrá confeccionar un cuaderno de viajes mediante 'scrapbooking', realizar una hormiga de alambre o participar en la creación de personajes de cómic con discapacidad y superpoderes.

Algunas propuestas tienen aforo reducido. Los talleres de Leroy Merlin, por ejemplo, contarán con pases a las 22.00, 23.15 y 00.30 horas y plazas limitadas.

Otra opción especialmente atractiva para acudir en familia estará en el paseo de San Francisco, que se transformará en 'San Fran-Circo'. La gala 'Pasen y vean', de la Asociación Malabart, tendrá pases a las 22.00 y a las 00.45 horas.

Una de las actividades infantiles en la plaza de España. / Andrés Rodríguez

Los Jardines de la Galera ofrecerán un plan más tranquilo y visual. De 22.00 a 3.00 horas se convertirán en un paisaje inspirado en el universo, con planetas, galaxias y constelaciones integrados entre los senderos mediante luz y sonido.

Música en directo hasta la madrugada

Quienes quieran dedicar la noche a la música tendrán difícil permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Varias plazas del centro funcionarán como escenarios simultáneos.

En la plaza de la Soledad actuarán Sofía Pérez a las 22.00 horas, Nane Ramos a las 23.15, Miriam Sáez a las 00.30 y Almoraima a la 1.45.

La plaza de Cervantes, o San Andrés, acogerá 'Música bajo las estrellas'. Anatomía de una Ola abrirá la programación a las 22.00 con su homenaje a Antonio Vega. Después llegarán Estanco 72, a las 23.15; Comando Belushi, a las 00.30, y Veora, a la 1.45.

También habrá una intensa programación en la plaza Alta. Míticos Play Boy actuarán a las 22.00 horas, Manolo, el Burro y Cía a las 23.45 y Radio Calavera presentará su ‘Revival Rock Show’ a la 1.30.

El patio del Museo de la Ciudad Luis de Morales será otro escenario a tener en cuenta. Allí actuarán el Coro Cauri de la Once a las 22.00 horas y Flamenco Open, del Centro Internacional de Flamenco Jesús Ortega, a las 23.00. A la 1.00 llegará La Lotería del Barrio, con Nurya Ruiz García, y a las 2.30 cerrarán Tennessee, Isidro Arenas & Pedro Monty, con clásicos de los años 50 y 60.

La música también saldrá a caminar por las calles. Un pasacalles de folklore extremeño recorrerá la plaza de San José, la Soledad, San Francisco, Minayo, España, Cervantes y la plaza Alta.

Museos y exposiciones

La Noche en Blanco ofrece también la posibilidad de visitar algunos de los principales museos de la ciudad en horarios poco habituales.

El Museo de Bellas Artes de Badajoz abrirá de 21.30 a 3.00 horas, con acceso a los edificios de la calle Duque de San Germán y Francisco Pizarro. Los visitantes podrán recorrer la exposición permanente de Eduardo Naranjo y 'La atávica mirada contemporánea', de Hilario Bravo.

El Museo de la Ciudad Luis de Morales, abierto de 22.00 a 3.00 horas, mostrará en su patio la exposición colectiva de fotografía 'Rastros, indicios y huellas', de la Agrupación Fotográfica Extremeña. Su sala de exposiciones albergará además 'Monumentos de la arquitectura universal', una colección de maquetas de Francisco Vicente Collado organizada por la Asociación de Modelismo Estático de Badajoz.

El Meiac celebrará una jornada de puertas abiertas entre las 22.00 y las 2.00 horas, mientras que el Museo Arqueológico Provincial permitirá la visita libre, con control de aforo, desde las 22.00 hasta las 2.40. También abrirá el Museo del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Badajoz, en la avenida de Santa Marina, que permitirá acceder a los salones de su sede desde las 20.00 hasta la 1.30.

Fuera de los museos, la plaza de Santa María exhibirá de 22.00 a 3.00 horas 'Esculturas en blanco', pertenecientes a la Colección Ciudad de Badajoz.

Iglesias para descubrir de noche

El patrimonio religioso vuelve a formar parte importante del programa. La Catedral Metropolitana de San Juan Bautista ofrecerá visitas guiadas en grupos de 25 personas, con recorridos de unos 40 minutos y salidas cada 20 minutos. El acceso se realizará por la Puerta de San Juan y la salida por la Puerta del Cordero.

La ermita de la Soledad permitirá visitar su capilla superior mediante recorridos guiados entre las 22.00 y las 00.00 horas, en grupos de entre 25 y 30 personas, mientras que la iglesia de la Concepción, en la calle San Juan, permanecerá accesible hasta las 3.00 horas. Las visitas tendrán una duración aproximada de 20 minutos y se organizarán en grupos de 30 personas.

Monumentos y edificios que merece la pena aprovechar

Una de las oportunidades que ofrece la Noche en Blanco es entrar o recorrer de una manera diferente algunos de los edificios históricos y monumentos más representativos de Badajoz.

La programación incluye el consistorio pacense y el edificio La Giralda-Telefónica entre los edificios más visitados, además de monumentos como Puerta de Palmas, la torre de Espantaperros, la torre de Santa María, la torre de los Acevedo, el edificio de La Galera, el yacimiento arqueológico de la Alcazaba, el Fuerte de San Cristóbal y la Galería de Fusileros.

Especialmente singular será la propuesta de la Alcazaba, donde junto a las ruinas de la iglesia de la Consolación habrá visita libre de 22.00 a 1.00 horas y una recreación histórica a cargo de la Asociación Histórico-Cultural de Recreadores Baluarte.

La actividad trasladará al público a dos momentos de la historia de la ciudad, 1812 y 1940, relacionados con el asedio y la defensa de Badajoz. Las recreaciones se realizarán cada hora y tendrán una duración aproximada de 20 minutos.

Instituciones que abren sus puertas

La noche permitirá igualmente asomarse a espacios institucionales y culturales que se incorporan a la programación. Entre ellos figuran el Colegio Oficial de Arquitectos, la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, el Claustro de San Agustín, el Espacio Cultural Santa Catalina, las Casas Consistoriales, el Archivo Histórico Municipal, la Biblioteca Santa Ana, el Teatro López de Ayala y El Hospital-Centro Vivo.

A ellos se suman la Comandancia de la Guardia Civil, el Palacio de la Diputación y los conservatorios profesionales y superior de música. La Comandancia de la Guardia Civil, situada en la plaza de Santo Domingo, tendrá visita libre entre las 22.00 y las 3.00 horas.

Teatro, cine, circo y arte en directo

Para quienes busquen algo diferente a conciertos y visitas patrimoniales, la programación reserva varias propuestas escénicas. En la plaza de San José se estrenará 'La peluquería canina', una comedia sobre un peculiar cliente que pretende ser tratado como un caniche. Habrá pases a las 22.20, 23.00, 23.40, 00.20, 1.00 y 1.40 horas.

En ese mismo espacio se podrá disfrutar de 'Homenaje al cine BSO', una experiencia que combina la interpretación al piano de conocidas bandas sonoras con montajes audiovisuales. Los pases comenzarán a las 22.00 y se repetirán aproximadamente cada 40 minutos hasta las 2.00 horas.

La plaza López de Ayala estará dedicada a la ilustración, los grafitos y el cómic, con dibujo en directo y talleres de cómic y fanzines.

En la plaza de Minayo, el público podrá convertirse directamente en creador. Habrá un mural con pintura fluorescente y el espacio 'Tú eres el artista hoy', con pintura libre, pintura por números y 'collage'. También partirá desde allí, a las 22.00 horas, la 'master class' de fotografía callejera 'Tú eres el fotógrafo. Captura la Noche en Blanco', destinada a participantes previamente inscritos.

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El ambiente de calle en una de las ediciones anteriores. / Andrés Rodríguez

Con más de 180 propuestas entre las 22.00 y las 3.00 horas, intentar verlo todo será imposible. La mejor estrategia pasa por seleccionar varias actividades imprescindibles y aprovechar la concentración de buena parte de la oferta en el Casco Antiguo para completar el recorrido sobre la marcha.

Fuente: La Crónica de Badajoz