Un hombre, grave con quemaduras tras un incendio que obligó a evacuar diez viviendas en Badajoz

Un varón de 64 años ha sufrido heridas de gravedad por el incendio en su vivienda ubicada en la calle Ronda del Colegio en la barriada de San Roque de Badajoz. El incendio ha causado gran revuelo entre el vecindario por el amplio despliegue desplazado. Minutos antes de las 14.00 horas el Parque de Bomberos de Badajoz ha recibido varias llamadas alertando de un incendio en un bloque de viviendas de la mencionada vía y en esta comunicación informaban que podía haber atrapados.

Los agentes han partido hacia el lugar de los hechos encontrándose fuego en el interior de uno de los pisos de la segunda planta. Concretamente, según explica Paco Flores -jefe de guardia del parque pacense-, las llamas se originaron en la habitación en la que se encontraba el varón afectado. Este comparte domicilio con su hermano que ha salido sin daños del suceso.

Dos hipótesis

El hombre afectado "se debe de haber desvanecido por los gases inhalados y el colchón y todos los enseres que había allí han empezado a arder", relata Flores. En este sentido, los bomberos barajan dos hipótesis: "Que haya sido un cortocircuito o un cigarrillo. Yo, personalmente me decantaría por lo segundo".

El hermano, que se encontraba en la vivienda, ha "intentado extinguir el incendio con un extintor" y cuando los efectivos de bomberos han llegado este hombre ya se encontraba fuera del domicilio porque era incapaz de sofocarlo y por la cantidad de gases que se habían acumulado en el interior. Al salir ha dejado "la puerta abierta por lo que ha inundado la escalera del edificio de humo".

Esto ha provocado que ni siquiera la Policía Local de Badajoz que han sido los primeros en llegar pudieran acceder al piso porque "no tenían los medios para entrar". Al llegar los agentes de bomberos han entrado, han sacado a la persona afectada "semiinconsciente y con quemaduras en brazos, manos, cara y en la parte posterior de la cabeza". Además, según detalla el jefe de guardia de los bomberos de Badajoz, se apreciaba un golpe en la cabeza que sería compatible con la contusión que hubiera podido sufrir al desvanecerse.

Tras las primeras atenciones insitu los servicios sanitarios lo han evacuado al Hospital Universitario de Badajoz en estado grave.

Los servicios sanitarios atienden al afectado por un incendio en su vivienda en la calle Ronda del Colegio de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Sin evacuación del edificio

Pese a que los bomberos cuando llegaron se encontraron gran parte de las zonas comunes del edificio llenas de humo no ha sido necesaria la evacuación. "Hemos empezado a ventilar con ventilación positiva con ventiladores eléctricos y lo hemos conseguido rápido. No le hemos dado tiempo a que se inundara ningún piso de ningún vecino y también por suerte no han abierto las puertas".

En este sentido, Paco Flores señala que no han tenido que ellos no han evacuado a ningún vecino, aunque señala que había gran revuelo en el exterior sin saber precisar si eran "vecinos del edificio o eran curiosos que se arremolinaron allí". Eso sí, aclara que no han evacuado a ninguno de ellos por una razón de seguridad: "No hemos visto necesario hacerlo. Hay veces que la evacuación crea muchos más problemas que quedarse confinado en casa". En este caso concreto, "al ver que la escalera estaba llena de humo y al ventilar rápido y ver que el humo ha desaparecido el hueco escalera no hemos evacuado a nadie".

Las labores de los bomberos en este edificio se han extendido durante una hora terminando sus trabajos allí sobre las 15.00 horas.

Las llamas han afectado principalmente a la habitación incendiada aunque "luego por gases y el humo que se desprende de un incendio toda la casa está prácticamente afectada".

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Amplio despliegue

Ante la entidad de la alerta que se recibió en la centralita del parque pacense se derivaron dos camiones autobombas y el vehículo de mando hasta la mencionada calle de la zona de Las Quinientas. Asimismo, desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) enviaron dos ambulancias medicalizadas, Policía Nacional y varias dotaciones de Policía Local fueron los primeros en acudir al suceso.

El suceso ha creado revuelo en la zona y ha atraído a un numeroso grupo de vecinos de la zona de Las Quinientas de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Fuente: La Crónica de Badajoz