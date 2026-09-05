Los bomberos rescatan a un vecino y evacúan diez viviendas por un incendio en Badajoz

Revuelo el que han vivido los vecinos de la calle Ronda del Colegio ubicada en la barriada de San Roque en Badajoz en el mediodía de este sábado. Minutos antes de las 14.00 horas el Parque de Bomberos de Badajoz ha recibido varias llamadas alertando de un incendio en un bloque de viviendas de la mencionada vía y en esta comunicación informaban que podía haber atrapados.

Los agentes han partido hacia el lugar de los hechos encontrándose fuego en el interior de uno de los pisos de la segunda planta.

Amplio despliegue

Ante la entidad de la alerta que se recibió en la centralita del parque pacense se derivaron dos camiones autobombas y el vehículo de mando hasta la mencionada calle de la zona de Las Quinientas. Asimismo, desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) enviaron dos ambulancias medicalizadas.

El suceso ha creado revuelo en la zona y ha atraído a un numeroso grupo de vecinos de la zona de Las Quinientas de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Los bomberos han evacuado las cinco plantas del edificio, en total a los vecinos de diez viviendas, creando un gran revuelo en la zona a la que han acudido muchos curiosos ante el amplio despliegue. Los efectivos que han participado en esta intervención han sofocado las llamas y han ventilado las dependencias para evitar la concentración de humo.

El principal afectado por este suceso ha sido el vecino de la vivienda incendiada que ha tenido que ser evacuado por los servicios sanitarios. Por el momento, se desconoce el alcance de sus lesiones.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Los servicios sanitarios atienden al afectado por un incendio en su vivienda en la calle Ronda del Colegio de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Fuente: La Crónica de Badajoz