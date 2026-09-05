Tres heridos en una colisión entre dos turismos en la A-66 cerca de Monesterio

Dos hombres y una mujer resultaron heridos en la noche de este viernes en una colisión entre dos turismos en la autovía A-66, a la altura del término municipal de Monesterio.

El accidente se produjo sobre las 23.22 horas en el punto kilométrico 738 de la vía, según informó el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Como consecuencia del impacto, resultaron heridos dos hombres de 51 y 38 años y una mujer de 48. Los tres presentaban politraumatismos y fueron trasladados al Hospital de Zafra.

Los dos varones sufrieron heridas de carácter leve, mientras que la mujer fue atendida con pronóstico menos grave.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una unidad de soporte vital básico, una unidad medicalizada de emergencia y efectivos del Punto de Atención Continuada de Monesterio, todos ellos pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud. También intervino una patrulla de la Guardia Civil.

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El siniestro se produjo apenas una hora después de otro accidente de tráfico registrado también este viernes en la provincia de Badajoz. En ese caso, un joven de 21 años resultó herido grave tras sufrir una caída de moto en la EX-209, entre Montijo y Guadiana. El accidente tuvo lugar sobre las 22.33 horas, entre los kilómetros 31 y 32, y el herido fue trasladado con politraumatismos al Hospital Universitario de Badajoz.