Preocupación en Extremadura por la sucesión de robos de joyas a vírgenes, ahora en Valle de Santa Ana

La Guardia Civil investiga un nuevo robo de joyas pertenecientes a una imagen religiosa en Extremadura. En esta ocasión, las piezas sustraídas corresponden a la Virgen de los Dolores de Valle de Santa Ana, según ha comunicado este sábado el ayuntamiento de la localidad pacense.

El consistorio ha dado a conocer los hechos a través de sus redes sociales, donde ha señalado que el robo presenta características aparentemente similares a los ocurridos durante los últimos días en Jerez de los Caballeros y Barcarrota, dos municipios próximos de la provincia de Badajoz. La investigación está ya en manos de la Guardia Civil.

Por el momento no ha trascendido ni el número de piezas sustraídas ni su valoración económica. El Ayuntamiento de Valle de Santa Ana ha puesto especialmente el acento en el significado sentimental y religioso de las joyas, más allá del precio que puedan alcanzar.

Seres queridos

"Las joyas que le han sido sustraídas representan mucho más que un valor material. En ellas hay historia de nuestro pueblo, promesas, agradecimientos y recuerdos de nuestros seres queridos", ha trasladado el consistorio, que recuerda que estas piezas son el resultado de las muestras de cariño y devoción que los vecinos han depositado durante generaciones en la Virgen de los Dolores.

Ante lo ocurrido, el ayuntamiento también ha solicitado la colaboración ciudadana para ayudar a los investigadores a aclarar las circunstancias del robo y tratar de recuperar las joyas. Para ello, pide a cualquier persona que haya podido observar movimientos extraños, haya visto algo de interés o disponga de algún dato relacionado con los hechos que se ponga en contacto con la Policía Local o la Guardia Civil, aunque considere que la información pueda parecer poco relevante.

Virgen de Nuestra Señora del Rosario. / El Periódico

El caso de Valle de Santa Ana amplía una sucesión de robos de joyas religiosas registrados recientemente en esta zona de la provincia. El último conocido hasta ahora tuvo lugar en la iglesia de Santa Catalina de Jerez de los Caballeros, donde fueron sustraídas dos coronas, un manto de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario y otros objetos de valor. Una primera estimación situaba en torno a los 50.000 euros el valor del conjunto.

Los autores accedieron al templo durante la madrugada tras forzar una puerta lateral y varias verjas interiores para alcanzar el camarín de la imagen. La activación del sistema de alarma precipitó posteriormente su huida. La Policía Judicial asumió las pesquisas y desde el primer momento no se descartó una posible relación con otros hechos similares.

Pocos días antes, el párroco de Barcarrota había denunciado igualmente la desaparición de varias joyas de la Virgen de Soterraño, patrona de la localidad.

Virgen de los Remedios

La sucesión de casos tiene además un precedente reciente. A mediados del pasado mes de mayo también fueron robadas en Fregenal de la Sierra distintas joyas que portaba la Virgen de los Remedios, entre ellas anillos, pulseras y una cruz.

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La Guardia Civil trata ahora de determinar si existe alguna conexión entre unos episodios que han generado preocupación en varias localidades y que tienen como denominador común la sustracción de piezas vinculadas a imágenes religiosas de especial valor sentimental para sus vecinos