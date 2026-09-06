Absuelto un trabajador de un gimnasio de Badajoz acusado de agresión sexual a una mujer

No hay pruebas de que le realizara tocamientos de carácter íntimo mientras le tomaba medidas para calcular su masa muscular y prepararle un plan de entrenamiento adaptado a sus necesidades. El Tribunal de Instancia Sección de lo Penal número 2 de Badajoz ha absuelto al empleado de un gimnasio de la ciudad acusado de agredir sexualmente a una mujer en su lugar de trabajo, después de que ambos, junto a un amigo, hubieran estado bebiendo copas y consumiendo drogas.

La fiscalía y la acusación particular pedían para él 4 años de cárcel por un delito de agresión sexual. El investigado ha estado representado en este procedimiento por la abogada Rosa Dorado. «Desde el principio peleamos por la inocencia porque no ocurrió nada», señala la letrada tras la sentencia exculpatoria.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar el 18 de agosto de 2023. Por la tarde, el acusado se encontró con la denunciante y con otro amigo en un bar, tras lo que fueron a casa del primero, donde consumieron cocaína. Desde allí, se trasladaron los tres al gimnasio en el que trabajaba el procesado, porque tanto la mujer como el varón que los acompañaban tenían interés en inscribirse. El investigado fue con ella a un cuarto para tomarle medidas y luego se marcharon.

Fue unos días después cuando la mujer lo denunció y fue detenido, aunque quedó en libertad con cargos.

En su sentencia, el juez considera que la denunciante no hizo el mismo relato de lo ocurrido ante la Policía Nacional, durante la fase de instrucción y en el juicio oral, sino que fue introduciendo hechos cada vez más graves y silenciando otros que podrían perjudicarla. «Siendo de tal calibre las imprecisiones y contradicciones expuestas», según el magistrado, para tratar de averiguar lo que «realmente» sucedió solo cabía recurrir al resto de pruebas, que no acreditan que, como denunció, el investigado le tocara los glúteos y los pechos mientras le tomaba las medidas corporales.

La otra denuncia

Justo al día siguiente de que se presentara la denuncia por agresión sexual contra él, la madre de otra menor a la que supuestamente había hecho proposiciones sexuales, acudió a comisaría a denunciarlo. Por este hecho fue enjuiciado por un delito leve contra la integridad moral, pero también fue absuelto por el Juzgado de Instrucción número 4, después de que la denunciante manifestara su voluntad de retirar la acusación.

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Su abogada lamentó el daño sufrido por su cliente. «Al final fue público y notorio y le afectó a su vida laboral y personal hasta el punto de que se tuvo que ir un tiempo de Badajoz», señaló.

Fuente: La Crónica de Badajoz