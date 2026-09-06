La divertida boda del alcalde de Jerez de los Caballeros: así fue el "sí, quiero" de Raúl Gordillo y Shiray Aurora

Una celebración al aire libre, muy animada y con numerosos momentos de diversión. Así fue, a tenor de las imágenes compartidas en un reel de avance del enlace, la boda del alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo (PP), y Shiray Aurora. Una fiesta por todo lo alto, como la ocasión merece, que contó con llamativas actuaciones luminosas protagonizadas por los conocidos como robots LED y performances de zancos, que pusieron una nota espectacular a una noche marcada por el ambiente festivo.

Raúl Gordillo y Shiray Aurora se daban el "sí, quiero" este pasado sábado 29 de agosto en una celebración que tuvo como escenario la propia localidad jerezana y que reunió a familiares, amigos y numerosos invitados.

Los recién casados a la salida del templo. / R. G.

Una semana después del enlace, el regidor ha querido compartir públicamente su felicidad con un adelanto del vídeo de la boda, realizado por MR Filmmakers, y agradecer las numerosas muestras de cariño que la pareja ha recibido durante estos días.

"Una semana después seguimos soñando…", comienza el mensaje publicado por Gordillo en sus redes sociales, en el que asegura que ambos han sentido "el amor de todo un pueblo y de miles de personas". "Nos sentimos llenos de felicidad, de amor y de gratitud. Aún no hemos podido contestar todos los mensajes, pero los hemos sentido todos".

Los novios con algunos de los invitados. / E. M.

El alcalde acompaña estas palabras de unas primeras imágenes de uno de los días más especiales para la pareja. "Os dejamos un pequeño adelanto para volver a vivir un poquito nuestro día. Esperamos que os guste. Os queremos a raudales", señala.

Presencia política

El enlace reunió a distintos representantes y altos cargos del Partido Popular y de la Junta de Extremadura. Entre los asistentes estuvieron el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Abel Bautista, la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, y la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, entre otros.

Esta última también compartió varias imágenes de la celebración en sus redes sociales y dedicó unas palabras a los recién casados. "El amor se festeja y se celebra, siempre", escribió Manzano, quien destacó el cariño de la pareja y agradeció "una noche maravillosa en la espectacular Jerez de los Caballeros", antes de desearles una "feliz vida".

Las consejeras Elena Manzano y Sara García Espada con otra invitada (en el centro). / E. M.

Gordillo ya recurrió a las redes al día siguiente de la boda para trasladar sus primeras sensaciones. "Lo de ayer fue inolvidable e increíble", resumió. "Estamos híper felices", señalaba entonces el regidor junto a una de las primeras fotografías del enlace, con la que quiso reflejar "la felicidad y el amor infinito" vivido durante la jornada.

Alcalde desde 2023

Raúl Gordillo Barroso es alcalde de Jerez de los Caballeros desde junio de 2023. Fue investido con los votos de los cinco concejales obtenidos por el PP. Además, en el último congreso provincial del partido, celebrado en julio, pasó a formar parte de la nueva dirección provincial, en la que asumió el área de Política Local, dentro de la apuesta de la formación por reforzar el peso del poder municipal en su estructura.

Ahora, durante unos días, su faceta institucional ha dejado espacio a la personal. El alcalde y Shiray han querido hacer partícipes a sus seguidores de algunos momentos de una boda que, una semana después, siguen reviviendo y disfrutando.