'La máquina' mágica de La Noche en Blanco de Badajoz, más engrasada que nunca

Badajoz vuelve a transformarse un año más gracias a La Noche en Blancoy lo ha hecho literalmente. El espectáculo inaugural ha sido un videomapping que se ha proyectado sobre el palacio municipal. El título de esta creación audiovisual: 'La máquina'. Y, así, como si fuera una de las máquinas mejor engrasadas de la programación cultural de la ciudad funciona esta cita. Miles de personas se han echado a la calle para poder disfrutar de las más de 180 actividades programadas.

Una noche más, las actividades han llenado plazas, calles, museos y monumentos del Casco Antiguo de Badajoz. Durante cinco horas, la ciudad se convierte en un gran escenario al aire libre, con música, teatro, circo, exposiciones y actividades para todos los públicos.

La calle San Juan de Badajoz repleta de público durante la Noche en Blanco. / Diego Rubio Paredes

'La máquina'

La fachada del ayuntamiento, en la plaza de España, fue el punto de partida con el videomapping 'La máquina'. A diferencia de ediciones anteriores, este espectáculo se está pudiendo disfrutar durante toda la noche, ya que se proyectarán en varios pases.

'La máquina' cultural se proyectó sobre la fachada del Palacio Municipal de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Pasadas las 21.35 comenzaba el espectáculo audiovisual con el que se daba el pistoletazo de salida de esta 15ª edición. Carnaval, Feria de San Juan, Semana Santa y el flamenco han tenido su espacio en este particular "lienzo" que ha sido la fachada del ayuntamiento. A lo largo de los 10 minutos que dura esta creación audiovisual han ido saliendo toda "la programación cultural de esta ciudad a lo largo del año" y han servido como punto de "salida de esta nueva edición", como ha detallado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

El primer edil ha destacado de la concejalía de Cultura, con José Antonio Casablanca a la cabeza, que "un año más se han superado, un año más han conseguido alcanzar el objetivo de abrir en mayúsculas la cultura del conjunto de la ciudad".

En esta inauguración han estado presentes una nutrida representación de la vida civil y militar de la ciudad. Además de muchos de los concejales de la corporación, también ha querido estar presente Abel Bautista, vicepresidente de la Junta de Extremadura.

Actividades para todos

A lo largo de esta noche del 5 de septiembre las propuestas culturales han inundado la ciudad y los pacenses y visitantes han respondido. En la plaza de España una gran concentración de personas espera en fila para poder conocer todos los detalles de la Catedral de Badajoz, junto a ellos una actividad muy peculiar, 'La calle habla en clásico'. Cuatro butacas, cuatro teléfonos antiguos y un personaje del Siglo de Oro transporta a los visitantes a grandes textos de la literatura a través de fragmentos sonoros.

Actividad de 'La calle habla en clásico' durante la Noche en Blanco de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

A escasos metros, junto a la torre de la catedral, la academia Be a Rainbow ha desarrollado una exhibición de pole dance. Las alumnas de este centro, que han contado con el apoyo de decenas de personas, han demostrado su destreza y su arte en la barra vertical.

Exhibición de pole dance en la plaza de España durante la Noche en Blanco de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Circo, teatro, música y patrimonio

Las familias han encontrado su espacio en San Atón, con espectáculos infantiles y numerosos talleres, mientras que el paseo de San Francisco se transformó en ‘San Fran-Circo’, con acrobacias y propuestas circenses.

La música ha tomado las principales plazas del centro, desde la Soledad y Cervantes hasta la plaza Alta, con actuaciones durante toda la noche. También hay tiempo para descubrir Badajoz desde otra perspectiva, con visitas a la Catedral, la Alcazaba, la ermita de la Soledad y otros edificios históricos. Y para espacios reivindicativos como el que ha instalado El Silencio en la calle Moreno Zancudo.

En esta ocasión, ha colgado un gran mural de cinco por seis metros del artista plástico Adrián Rolo de la fachada de su negocio, con un homenaje a las cuatro décadas de historia del VIH para desestigmatizar este virus, según detalla su promotor, Julián Monge.

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Mural de Adrián Rolo que han colgado en El Silencio para desestigmatizar el VIH durante la Noche en Blanco de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Los museos han ampliado además sus horarios y acogieron exposiciones y actividades especiales. Entre las propuestas más singulares destaca la recreación histórica de la Alcazaba y el ambiente creado en los Jardines de la Galera, convertidos en un paisaje de planetas, galaxias y constelaciones mediante luz y sonido.

Fuente: La Crónica de Badajoz