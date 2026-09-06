La Noche en Blanco en Badajoz vuelve a batir la cifra de los más de 110.000 participantes

La Noche en Blanco de Badajoz 2026 ha vuelto a convertir el Casco Antiguo en el gran epicentro cultural de la ciudad. La decimoquinta edición, celebrada con más de 180 actividades repartidas en 66 espacios, ha dejado un balance "muy, muy bueno" para la concejalía de Cultura y, según las primeras cifras trasladadas por la Policía Local, más de 110.000 personas participaron en una noche marcada por la elevada afluencia y la ausencia de incidencias.

El concejal de Cultura de Badajoz, José Antonio Casablanca, asegura que el volumen de público fue creciendo conforme avanzaba la noche, especialmente después de la inauguración.

"La Plaza de España estuvo a reventar de gente durante toda la noche", señala Casablanca. El videomapping congregó a unas 3.000 personas en cada pase, mientras que también se registraron colas en la Catedral, el fotocol y el espectáculo de Be a Rainbow, que mantuvo el espacio lleno durante todas sus representaciones.

Para el concejal, uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido precisamente que la plaza de España, habitualmente más vinculada al tránsito de visitantes, "durante toda la noche estuvo repleta".

El videomapping proyectado en la fachada del ayuntamiento congregó a miles de personas durante la Noche en Blanco de Badajoz 2026. / Diego Rubio Paredes

Récord histórico de visitas en la Galera

Uno de los grandes titulares de esta Noche en Blanco está en los jardines de La Galera, que han alcanzado su récord de visitantes. Según los datos aportados por el concejal, más de 8.600 personas pasaron por este espacio durante la noche, frente a las aproximadamente 6.000 que suele registrar habitualmente. "Fue brutal", resume Casablanca, que considera especialmente significativo este dato porque La Galera no se encuentra dentro del recorrido de paso habitual: "Tienes que ir allí". Pese a ello, la respuesta del público volvió a ser masiva.

Una pacense fotografía una de las proyecciones en La Galera durante la Noche en Blanco de Badajoz 2026. / Diego Rubio Paredes

El concejal destaca además la transformación del espacio mediante la iluminación y la ambientación vinculada a los astros, concebida como un lugar de desconexión dentro del recorrido de la Noche en Blanco: "Supone como una especie de oasis, de tranquilidad, de dejarte envolver, de disfrutar con una quietud", explica. En esta edición, se transformó con motivos espaciales creándose una atmósfera muy especial con luces, proyecciones, música y humo.

La afluencia a la Galera sirvió también como puerta de entrada a la Alcazaba, donde las visitas guiadas estuvieron completas, según la información trasladada al Ayuntamiento.

El videomapping y los espectáculos de calle, entre los grandes reclamos

El videomapping de la plaza de España fue una de las actividades más multitudinarias, con alrededor de 3.000 espectadores por pase. Este año el espectáculo inaugural, la proyección sobre la fachada del ayuntamiento, se repitió hasta en cinco ocasiones y el concejal señala que en todas ellas contó con una gran afluencia de público.

Casablanca sitúa también entre los grandes focos de atención los conciertos y espectáculos desarrollados en espacios abiertos. En la plaza Alta destacaron las actuaciones de Los Míticos Playboy, el tributo a Manolo García y Radio Calavera, mientras que la plaza de San José registró también una importante concentración de público en su regreso como escenario de esta programación.

Imagen de la plaza Alta durante uno de los conciertos de la Noche en Blanco de Badajoz 2026. / Diego Rubio Paredes

"Las actividades en espacios abiertos son siempre las que más funcionan", explica el concejal.

Entre los espectáculos que más le llamaron personalmente la atención cita el de Be a Rainbow, en la plaza de España, y la propuesta de la plaza de San José, con piano, música de cine y proyecciones.

La academia Be a Rainbow ofreció una espectáculo de pole dance durante toda la Noche en Blanco de Badajoz 2026. / Diego Rubio Paredes

Una noche tranquila y con la hostelería llena

Más allá de las cifras de asistencia, Casablanca pone en valor que la decimoquinta Noche en Blanco de Badajoz se desarrolló sin incidencias reseñables. "Transcurrió todo tranquilo", afirma tras las conversaciones mantenidas con Cruz Roja y Policía Local. El concejal destaca además el carácter familiar y cultural de una celebración en la que "no hay alcohol por medio", sino visitas a monumentos, museos, exposiciones y espectáculos.

La hostelería del Casco Antiguo también registró una elevada actividad. Según el concejal, "todos los locales del Casco Antiguo tuvieron llenos durante toda la noche".

Las terrazas y locales de hostelería estuvieron repletos por todas las zonas del Casco Antiguo de Badajoz durante la Noche en Blanco 2026. / Diego Rubio Paredes

Más de 110.000 personas y cifras similares a 2025

La Policía Local ha trasladado al Ayuntamiento que la afluencia se ha situado en "cifras similares a las del año pasado", cuando se superaron las 110.000 personas.

Casablanca prefiere mantener la prudencia y no cerrar una cifra concreta: "Son cifras similares al año pasado". Por ello, el dato más seguro es que La Noche en Blanco de Badajoz 2026 volvió a situarse en los más de 110.000 asistentes.

Para el responsable de Cultura, el éxito adquiere todavía más valor por tratarse de una celebración centrada en la cultura: "Está la gente disfrutando de cultura, está disfrutando de museo, está disfrutando de exposiciones, están disfrutando de música, de teatro".

Una maquinaria que comienza a preparar ya la edición de 2027

El éxito de la Noche en Blanco no se improvisa. Casablanca explica que la organización comienza prácticamente cuando termina una edición. "Nos pasamos todo el año dándole vueltas sobre qué actividades vamos a llevar a la Noche en Blanco del año siguiente", apunta.

La planificación incluye la búsqueda de espectáculos, artistas y propuestas, la preparación de los espacios y la coordinación con las distintas entidades culturales de Badajoz. Un trabajo que, según el concejal, se extiende a todo el sector cultural de la ciudad: "Todo lo que trabajamos en el mundo de la cultura en Badajoz estamos en sintonía", afirma.

Y la maquinaria de la Noche en Blanco de Badajoz 2027, la decimosexta edición, ya está en marcha. Desde la propia noche del sábado comenzaron a anotarse ideas para mejorar espacios, repetir propuestas que han funcionado y buscar nuevos elementos capaces de sorprender al público. Algo que "cada vez es más difícil porque llevamos ya 15 ediciones y prácticamente está todo hecho, pero siempre buscando sorprender al público".

Casablanca cierra el balance con un agradecimiento a los ciudadanos y a todos los colectivos participantes: "La ciudad se vuelca". Y añade: "Hay que estar muy agradecidos por tener una ciudad tan maravillosa y unos ciudadanos así".

Fuente: La Crónica de Badajoz