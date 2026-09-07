La Albuera estrena sus primeras jornadas cinegéticas con un programa que va más allá de la caza

La Albuera acogerá por primera vez unas jornadas cinegéticas y gastronómicas los próximos 12 y 13 de septiembre, una cita que nace con el objetivo de acercar el mundo de la caza a la ciudadanía y poner en valor su dimensión económica, cultural y gastronómica. El Palenque y su entorno serán el escenario de un programa que combinará exhibiciones, talleres, actividades familiares y degustaciones de carne de caza. La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de La Albuera en colaboración con la Sociedad Deportiva de Caza de la localidad, la Federación Extremeña de Caza y la Diputación de Badajoz.

El presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, ha querido destacar que las jornadas "no solamente se centran en la caza, sino también en la gastronomía”. En este sentido, ha recordado que la industria de la carne de caza genera 715 empleos y alrededor de 130 millones de euros al año a nivel nacional, pero que más del 90% de este producto se exporta al resto de Europa. Por ello, Gallardo considera que este tipo de encuentros son necesarios para "fortalecer" y "promocionar" un producto que, pese a su importancia económica, continúa siendo poco conocido dentro de España.

Programación para todos los públicos

Por su parte, el alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz, ha presentado una programación pensada para todos los públicos. Las actividades comenzarán el sábado a las 17.00 horas, y se prolongarán hasta aproximadamente la medianoche. Durante la tarde habrá exhibiciones de tiro con arco, actividades infantiles, juegos, actuaciones musicales, stands y exposiciones de cetrería. El domingo el programa se desarrollará desde las 10.00 hasta las 16.00, con exhibiciones de perros de muestra, cetrería y zorros, talleres de oficios, simuladores de tiro, degustaciones y otras propuestas.

José Ángel Jorge, representante de la Sociedad Deportiva de Caza de La Albuera, ha avanzado algunos detalles de una de las actividades más llamativas: la exhibición de aves rapaces. Los asistentes podrán contemplar ejemplares como el águila real, el búho real y distintos híbridos, entre ellos uno de águila esteparia y águila escudada o águila mora. También habrá vuelos de demostración con un halcón peregrino y simulaciones de caza con señuelo mecánico.

Jorge ha explicado que la actividad permitirá observar estas aves a escasa distancia y conocer mejor su comportamiento. “No es lo mismo cuando las vemos volando en el cielo que cuando las ves de cerca”, ha señalado. La programación incluirá además la presencia de un artesano cetrero llegado desde Sevilla, que mostrará y pondrá a la venta útiles empleados en esta modalidad. Una propuesta que, junto a los talleres y exhibiciones, busca acercar la cetrería al público y despertar el interés de los más jóvenes.

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La diputada provincial Paqui Silva también ha querido poner en valor el papel de la caza como sector arraigado en los municipios de la provincia y como generador de actividad económica. En este sentido, ha recordado que la Diputación de Badajoz ha destinado 300.000 euros a proyectos de recuperación de la caza menor, con actuaciones en unas 40 sociedades locales de cazadores. Estas iniciativas incluyen la mejora del hábitat, la instalación de comederos y bebederos y la recuperación de especies, entre otras.

Fuente: La Crónica de Badajoz