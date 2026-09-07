José Antonio Fernández Ferrándiz, nuevo coronel jefe de la Base Aérea de Talavera la Real

El coronel José Antonio Fernández Ferrándiz tomará posesión este jueves, 10 de septiembre, como nuevo coronel jefe de la Base Aérea de Talavera la Real y del Ala 23. Asume la jefatura relevando en el cargo al coronel Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, quien concluye de esta forma el periodo habitual de dos años al frente de la institución militar.

El coronel saliente ha calificado de "extraordinario" el balance de su etapa al frente de la unidad. Durante su balance, ha querido resaltar la singularidad de esta instalación en el conjunto del Ejército del Aire y del Espacio: "Es una base única en las Fuerzas Armadas por la doble misión que tiene, de enseñanza como centro de formación de los pilotos de cazas, pero también como unidad de combate con el avión no tripulado MQ-9, haciendo misiones fundamentales para la defensa nacional".

"Considero Extremadura mi segunda casa"

A título personal, Fernández de Bobadilla ha destacado el fuerte vínculo mantenido con la región extremeña, un destino que ha ocupado hasta en tres ocasiones a lo largo de su carrera militar: "Aquí en Extremadura me he sentido como en casa. Era ya la tercera vez que estaba destinado en esta tierra, a la que ya considero casi mi segunda casa".

Asimismo, ha querido manifestar que abandona la responsabilidad "sin ninguna cuenta pendiente, totalmente satisfecho con el trabajo realizado por el personal de la unidad y por el apoyo recibido por todas las instituciones", asegurando marcharse "con pena por dejar Extremadura y esta etapa de mando que ha sido muy gratificante". Su próximo destino será dentro de la Sección de Abastecimiento de Material de Mando de Apoyo Logístico, en el Cuartel General del Ejército del Aire y el Espacio.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura José Luis Quintana -quien ha recibido en la sede de la delegación en Badajoz tanto al coronel Fernández de Bobadilla como a Fernández Ferrándiz-, ha valorado de forma muy positiva el trabajo desempeñado por el coronel saliente durante estos dos años por el mando saliente. "Ha sido una época muy productiva" y ha señalado a su vez que "es un honor y una suerte para Extremadura tener la Base Aérea de Talavera la Real con un personal tan preparado":

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Quintana ha querido transmitir también sus mejores deseos al coronel entrante, Fernández Ferrándiz: "Desearle la mayor de las suertes al nuevo coronel y ofrecerle toda la colaboración, como así ha sido hasta ahora", en una nueva etapa que continuará con la preparación y formación de las nuevas promociones de pilotos de la Fuerza Aérea española.

Fuente: La Crónica de Badajoz