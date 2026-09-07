Fernando López Salazar presenta su precandidatura a la alcaldía de Badajoz: "Ha llegado el momento de cambiar las dinámicas"

Fernando López Salazar ya ha dado el paso. El economista y especialista en Administración pública ha oficializado este lunes su precandidatura para encabezar la candidatura del PSOE a la alcaldía de Badajoz en las próximas elecciones municipales, una decisión que asegura afrontar "con mucha ilusión y con muchas ganas" y que llevaba meses preparando.

"La noticia es que hoy he decidido dar el paso y presentarme a la precandidatura para optar a las primarias del Partido Socialista para la candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz", ha anunciado ante los medios de comunicación.

López Salazar ha comenzado su intervención lanzando un mensaje de respeto hacia el resto de aspirantes socialistas. "Respeto a mis compañeros, sobre todo a las tres personas que se van a presentar a las primarias. En los tiempos que corren es un acto de valentía presentarse", ha afirmado.

Fernando López Salazar, presenta su precandidatura a la alcaldía de Badajoz por el PSOE. / David Guilherme Carnerero

"Ha llegado el momento de cambiar"

El precandidato ha justificado su decisión apelando tanto a su vinculación personal con la ciudad como a su trayectoria profesional. "Soy un hombre de Badajoz de toda la vida, me encanta Badajoz, vivo en Badajoz y me he criado aquí", ha asegurado antes de reivindicar sus dos décadas de experiencia en la gestión pública.

"Llevo veinte años dedicándome a la gestión de administraciones públicas y creo que ha llegado el momento de dar el paso", ha explicado. A partir de ahí ha vuelto a situar el cambio como eje central de su candidatura. "Llevamos treinta años de gobierno del Partido Popular y entiendo que es el momento de cambiar dinámicas. Mi proyecto es un proyecto disruptivo y está basado en el cambio".

"Quiero cambiarlo todo"

Preguntado por los objetivos de su candidatura, López Salazar ha resumido su propuesta con una frase que ha repetido en varias ocasiones durante su comparecencia: "Mis objetivos no son otros que cambiarlo todo".

El aspirante socialista ha insistido en que la transformación de la ciudad debe ir más allá de actuaciones puntuales. "No podemos andar determinando si cambiamos una calle o cambiamos otra. Aquí hay que arreglar todo. Hay que tener servicios de calidad, implementar cambios en infraestructuras y explicar cuál es el proyecto de ciudad que necesita Badajoz".

En ese contexto también ha mostrado su intención de confrontar propuestas con el actual alcalde: "Tengo unas ganas enormes de confrontarme con el señor Grajera y explicarle cuál es mi proyecto de ciudad".

"Badajoz funciona por inercia"

Uno de los mensajes más duros de su intervención ha sido el diagnóstico que ha hecho sobre la situación de la capital pacense: "Es duro ver cómo la decadencia de la ciudad está ahí. Badajoz, por suerte o por desgracia, funciona por inercia y eso se tiene que cambiar", ha afirmado.

Según ha defendido, esa situación es consecuencia de un modelo agotado. "Las inercias se paran y cuando una administración se para es complicadísimo volverla a arrancar. Eso es lo que yo no quiero que ocurra en mi Badajoz".

Un PSOE "abierto a la sociedad civil"

Otra de las novedades de su comparecencia ha sido el mensaje dirigido al propio partido. López Salazar ha defendido que el PSOE debe ampliar su base e incorporar nuevos perfiles. "El PSOE también se tiene que abrir a la sociedad civil. Es lo que yo propongo y lo que creo que se tiene que desarrollar".

De izquierda a derecha: Ana Doncel Vivas, Fernando López Salazar y Martín Serván tras presentar la precandidatura en la sede del PSOE de Badajoz. / David Guilherme Carnerero

A los militantes les ha pedido que conozcan un proyecto que define como diferente al del resto de aspirantes. "Que me conozcan. Es otro proyecto totalmente distinto. Creo que es el movimiento que necesita Badajoz y también el Partido Socialista". Cuenta con el respaldo de compañeros de partido que sí han estado en primera línea política. Entre otros, Martín Serván, quien se postulara como alternativa a Ricardo Cabezas en las primarias para liderar el partido en la ciudad en 2018.

Respeto a los otros precandidatos

Durante el turno de preguntas ha evitado entrar en confrontaciones con el resto de candidatos a las primarias y ha rechazado valorar las críticas formuladas por otros aspirantes. "Yo tengo un respeto bárbaro tanto por Anselmo como por las otras dos compañeras. El Partido Socialista necesita a todos y aquí no sobra nadie".

Aunque no ha querido adelantar cómo configuraría un eventual equipo si resulta elegido candidato, sí ha reconocido las capacidades de cada uno de ellos: "Anselmo tiene una experiencia terrible en el tema de las asociaciones, en el tema social; Concha puede ser una buena portavoz o hace labores buenas de portavocía; y efectivamente Silvia tiene toda esa experiencia que lleva acumulada en el tema político y sobre todo en el tema orgánico". Pese a ello, ha emplazado ese debate para más adelante: "Primero el uno, después el dos y después el tres", ha respondido al ser preguntado por una posible integración de los demás aspirantes.

"Esto lleva meses fraguándose"

López Salazar también ha desvelado que su candidatura no responde a una decisión improvisada: "Esto no es una cosa que Fernando López se haya levantado hoy y haya dicho que se presenta. Es un proyecto que lleva meses fraguándose".

Ha reconocido que abandonar su actual etapa profesional no ha sido una decisión sencilla. "Salir de mi zona de confort no es fácil, pero ya he dado el paso y voy a tirar para adelante con todo esto".

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La primera meta será ahora superar el proceso interno de admisión de candidaturas y reunir los avales necesarios entre la militancia socialista para concurrir a las primarias que decidirán quién encabezará la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Badajoz.

Fuente: La Crónica de Badajoz