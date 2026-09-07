Dos concejalas del PSOE dejan sus actas tras la condena por el caso David Sánchez

Juana Cinta Calderón y Cristina Núñez ya no forman parte de la vida política de sus municipios. Ambas han renunciado a sus actas de concejalas después de conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que las condena a nueve años de inhabilitación por su implicación en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz en 2017.

Los magistrados condenaron a los once procesados en la causa, entre ellos las dos concejalas, David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa relacionado con dicha contratación.

David Sánchez uno de los días del juicio en la Audiencia de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

La sentencia se dictó el 14 de julio. Un día después, Juana Cinta Calderón presentó su renuncia al acta de concejala del Ayuntamiento de Olivenza, según ha podido saber este diario. El pleno municipal tomó conocimiento de la renuncia durante la sesión ordinaria del 28 de julio.

Aunque la ratificación se produjo a finales de mes, fuentes próximas a Calderón señalan que su intención de abandonar la corporación municipal surgió en el momento en que tuvo conocimiento de la sentencia.

Juana Cinta llegando a la Audiencia Provincial de Badajoz durante el juicio por el caso David Sánchez. / Jesús G. Hinchado

Decisión "meditada y personal"

El entorno de Juana Cinta Calderón asegura que se trata de una decisión "más que meditada" y "absolutamente íntima y personal". Durante los últimos meses, la posibilidad de abandonar la política municipal había estado muy presente en su pensamiento y la sentencia supuso "un punto de inflexión" para decidir que no parecía razonable que se mantuviera con el acta de concejal.

Calderón entiende que "cuando uno se dedica a ser concejal tiene que dedicarse al 100%" y que, dadas sus circunstancias legales, continuar en el cargo resultaba muy complicado. Según las mismas fuentes, otro de los motivos que la llevaron a renunciar fue evitar que Olivenza y su equipo de gobierno quedaran en el foco mediático.

De hecho, su entorno asegura que incluso llegó a considerar que continuar como concejala podía ser "egoísta e injusto" por su parte, al entender que desviaría la atención del "buen trabajo que se está haciendo" en el municipio.

La decisión ha sido bien recibida por el alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade, quien, según ha podido saber este diario, ha agradecido a Calderón el gesto y la generosidad mostrada para evitar el "ruido mediático" en torno al municipio.

Tras abandonar su puesto como concejala, Calderón continúa siendo funcionaria de la Diputación de Badajoz, donde actualmente ocupa el cargo de directora de Cooperación Municipal. Permanecerá en este puesto hasta que la sentencia sea firme, momento en el que la condena de inhabilitación podría apartarla de su puesto y hacerle perder su plaza como funcionaria.

Un paso "consciente y consecuente"

Un día después, el 29 de julio, el pleno ordinario del Ayuntamiento de Talavera la Real trató también la renuncia al acta de concejala presentada por Cristina Núñez.

Núñez fue diputada de Cultura durante los años 2016 y 2017, cuando se creó la plaza de coordinador de conservatorios y se contrató a David Sánchez.

Cristina Nuñez a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz durante una de las sesiones del juicio por el caso David Sánchez. / Jesús G. Hinchado

En su caso, la decisión también ha sido personal. Según su entorno, consideró que "era lo más oportuno en estos momentos". No ha sido "una decisión fácil", pero entiende que se trata de un paso "consciente y consecuente con las circunstancias hasta que el proceso se aclare".

Al igual que Calderón, Núñez considera que su renuncia es lo mejor para su municipio y para los vecinos que confiaron en ella en las últimas elecciones municipales.

Las personas más próximas a la ya exconcejala aseguran que no ha recibido ninguna indicación del PSOE ni de ningún compañero para abandonar el cargo. Señalan, además, que la decisión se toma "confiando en que, cuando llegue su momento, se haga justicia de verdad".

Dos de los once condenados mantienen cargos políticos

Con las renuncias de Calderón y Núñez, solo dos de los once condenados en la causa mantienen actualmente cargos políticos.

Uno de ellos es Francisco Martos, que en 2022 era diputado de Cultura y firmó la modificación del puesto de David Sánchez que permitió convertirlo en jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación. Martos es actualmente alcalde de Castuera.

Francisco Martos el 6 de Junio llegando a la Audiencia Provincial de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

El otro es Ricardo Cabezas, que hasta mayo de 2025 fue secretario general del PSOE de Badajoz y que continúa como concejal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz. Además, es diputado provincial de Cultura, Deporte y Juventud. En la institución provincial ha desempeñado distintos cargos políticos y fue vicepresidente primero entre 2019 y 2023.

Ricardo Cabezas a su salida de la Audiencia Provincial de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

El pleno pacense pidió la dimisión de Cabezas

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz pidió la dimisión de Cabezas mediante una moción del PP durante la sesión de julio. La iniciativa contó con el apoyo de Vox y del concejal no adscrito, Carlos Pérez Romero. Cabezas, protagonista del debate, no hizo declaraciones ni intervino durante el mismo.

Fue Silvia González, portavoz socialista, quien defendió la inocencia de su compañero y antecesor. González recordó que la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz todavía no es firme y que recurrirla "no es una excusa", sino "un derecho reconocido por la ley".

Los otros siete condenados, David Sánchez, Elisa Moriano, Manuel Candalija, Félix González, Luis María Carrero, Emilia Parejo y Miguel Ángel Gallardo, no ocupan actualmente cargos políticos.

Todos los condenados, durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Badajoz. / EFE

Gallardo dejó su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura después de que el PSOE perdiera las elecciones autonómicas. Fue el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura y obtuvo los peores resultados electorales de su partido en la región. Desde entonces permanece alejado de la primera línea política.

Fuente: La Crónica de Badajoz