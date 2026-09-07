Política municipal
Manuel Gómez será el candidato del PSOE a la alcaldía de Don Benito
La del actual secretario general de los socialistas calabazones ha sido la única precandidatura presentada, por lo que no serán necesarias primarias
Samuel Sánchez
El secretario general del PSOE de Don Benito y portavoz de los socialistas en la corporación municipal, Manuel Gómez, será el candidato socialista a la Alcaldía de la localidad en las elecciones municipales de 2027, tras ser la única precandidatura presentada en el proceso interno del partido.
Fuentes del PSOE han confirmado que el plazo para registrar precandidaturas ha finalizado en la mañana de este lunes y que únicamente se ha presentado la encabezada por Gómez.
El dirigente socialista ha anunciado formalmente su candidatura para representar al PSOE en los próximos comicios municipales, un paso que ha enmarcado dentro del proceso de democracia interna de la formación. "Hoy me correspondía dar este paso: poner mi candidatura a disposición de mis compañeros y compañeras", ha señalado Gómez, quien ha recordado que desde hace tiempo ejerce como secretario general de la agrupación socialista local y portavoz del grupo municipal.
Gómez ha asegurado que su compromiso con Don Benito "no empieza hoy" y ha destacado el trabajo desarrollado durante los últimos años tanto en la ciudad como en sus seis entidades locales menores y su pedanía.
Nueva etapa
El futuro candidato socialista ha afirmado que afronta esta nueva etapa "con mucha ilusión, con responsabilidad y, sobre todo, con unas ganas enormes de seguir trabajando desde nuestro ayuntamiento".
Entre sus objetivos, ha señalado la construcción de un "proyecto de futuro" para Don Benito que "ponga a las personas en el centro" y que se elabore escuchando a la ciudadanía.
"Hoy doy un paso más. Con la misma ilusión de siempre y con más ganas que nunca de ser el alcalde que Don Benito necesita", ha concluido.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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