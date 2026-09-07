Sorpresa en el PSOE de Badajoz, un quinto precandidato se suma a la carrera por la alcaldía

Sorpresa en el PSOE de Badajoz. Un nuevo precandidato para representar al partido en las elecciones municipales de 2027 se suma a la carrera por llegar a la alcaldía. Es el quinto socialista que lo hace. Se trata de Pedro Herrera, un afiliado del partido del que hay muy poca información sobre él.

Este varón ha presentado su petición de participar en las primarias en la mañana de este lunes, horas después de que lo hiciera Fernando López Salazar. Ambos se suman a Anselmo Solana, Concha Baños y Silvia González en este camino para encabezar la lista a la alcaldía.

Confirmado por Sánchez Cotrina

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha confirmado a los medios de comunicación, en una comparecencia en Cáceres, que, en el caso concreto de la capital pacense, una vez cerrado el plazo, se han registrado cinco precandidaturas.

Ha señalado que "es la única ciudad en la que no hay un consenso político entre todos los compañeros y compañeras", con lo que se han postulado cinco perfiles "muy plurales, muy diferentes entre ellos" y cree que "todos llegarán hasta el final para tratar de conseguir los máximos apoyos y que su proyecto político se imponga".

Sánchez Cotrina afirma que se decanta por apostar por la unidad "en un momento en el que, no nos engañemos, nuestro partido parte también de dificultades a la hora de poder trazar un proyecto político local".

"Hablan el mismo idioma"

Sobre Herrera, López Salazar, Solana, Baños y González, ha señalado que todos "hablan el mismo idioma" porque pertenecen a la misma organización, aunque cada uno de ellos tenga sus matices y su forma de ver la política.

El secretario general socialista ha afirmado que tiene el convencimiento de que "entre los cinco serán capaces de trazar un proyecto inteligente que permita que estemos cómodos todos en la posición que quedemos y que, a partir de ahí, salgamos a ganar".

Para ello, les ha pedido que "sean capaces de acordar entre ellos, que sea cual sea la posición que elija la militancia, nos pongamos todos detrás de la candidata que gane o el candidato que gane y hagamos un proyecto político fuerte. Las preferencias personales aquí se han acabado", ha sentenciado.

Sin ruido

Pedro Herrera se ha unido de manera sorpresiva a este proceso interno del PSOE y a horas de cerrarse el plazo. Así, lo ha hecho en la intimidad, sin avisar a los medios de comunicación, como han hecho el resto de precandidatos.

El comité de ética del PSOE será el que valore esta precandidatura y las demás. Si pasan este filtro, tendrán entre el 9 y el 16 de septiembre para recoger los avales de los militantes afiliados a la agrupación local de Badajoz y de Juventudes Socialistas, que también tienen derecho a voto en estas primarias.

Si consiguen los mínimos, que están entre 95 y 100 avales, optarán a las votaciones de las primarias.

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Del 17 al 25 de septiembre se celebrará la campaña informativa para que los afiliados conozcan cada uno de los proyectos. El día 26 es el día en el que todos los militantes socialistas tienen una cita en la calle Ramón Albarrán para otorgar su apoyo a uno de sus compañeros, con la mirada puesta en los comicios locales de mayo de 2027.

Fuente: La Crónica de Badajoz