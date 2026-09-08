Un acueducto a un paso de Badajoz que aspira a convertirse en una de las Novas 7 Maravilhas de Portugal

Quién no se ha dejado sorprender por el impresionante perfil del Aqueduto da Amoreira de Elvas cuando se adentra en la ciudad de Portugal más próxima a Badajoz, visita obligada para quienes se acercan a este rincón de la península. Este destacado monumento está desde hace meses inmerso en una peculiar carrera para que sea reconocido en las Novas 7 Maravilhas de Portugal. La candidatura ha ido avanzando hasta alcanzar la final nacional, prevista para el próximo 12 de septiembre. De conseguirlo, Elvas se posicionaría aún más entre los atractivos turísticos del país vecino y sería un nuevo título que se sumaría a los que acumula merecidamente esta ciudad, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2012, gracias a su excepcional guarnición fronteriza y sus fortificaciones abaluartadas.

Con 8 kilómetros de longitud, el acueducto una de las obras de ingeniería hidráulica más notables de la Península Ibérica y uno de los grandes símbolos de la identidad histórica del municipio

Elvas concurrió al concurso de las Novas 7 Maravilhas de Portugal con dos candidaturas: la fortaleza de Elvas, en la categoría de Castelos, y el Aqueduto da Amoreira, en la de Grandes Obras.

La Cámara Municipal de Elvas hizo un llamamiento a la población para movilizarse y votar y el Ayuntamiento presentó cada voto como una forma de expresar orgullo por la historia, cultura y patrimonio de Elvas. En junio esta campaña se intensificó. Era un momento decisivo para pasar a la siguiente fase. El Aqueduto da Amoreira superó la semifinal regional del Alentejo, celebrada en Marvão el 20 de junio, y pasó a la final regional. Continuó compitiendo en la categoría de Grandes Obras. En esa misma categoría también pasó la Barragem de Alqueva. La Fortaleza de Elvas, por el contrario, quedó eliminada en la categoría de Castelos. El Aqueduto da Amoreira superó la final regional del Alentejo, celebrada el 29 de agosto en Santarém, y pasó a las semifinales nacionales. Quedó por delante de la Barragem de Alqueva. De nuevo se promovió una campaña en la población vecina para que el monumento llegase a la final. La semifinal nacional se celebró el sábado 6 de septiembre en Sintra y Elvas entró, para orgullo de sus vecinos. El acueducto continúa compitiendo en la categoría de Grandes Obras. La gran final está prevista para este próximo sábado, 12 de septiembre. De todo este proceso ha ido informando puntualmente el periódico Linhas de Elvas.

Inicialmente, al inicio del proceso se presentaron 147 candidaturas, divididas por regiones y categorías. A la final han llegado 21. La edición de este año marca el regreso del concurso casi 20 años después de la primera iniciativa, el 7 de julio de 2007, cuyo objetivo era valorizar el patrimonio construido y movilizar a los portugueses en torno a su identidad cultural e histórica.

¿Cuáles son las 7 Maravillas de Portugal?

Las 7 maravillas de Portugal son siete monumentos históricos y arquitectónicos elegidos por votación popular en 2007:

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.Castillo de Óbidos: Imponente castillo amurallado dentro de una histórica villa medieval.

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.Monasterio de Alcobaça: Monumental abadía cisterciense declarada Patrimonio de la Humanidad.

.Monasterio de los Jerónimos: Obra maestra del estilo manuelino en el barrio de Belém, Lisboa.

.Palacio da Pena: Colorido palacio decimonónico situado en lo alto de la sierra de Sintra.

Torre de Belém: Icónica torre defensiva a la orilla del río Tajo en Lisboa.

Fuente: La Crónica de Badajoz