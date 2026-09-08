Apamex avisa del "caos" cuando desaparezca el aparcamiento de la Alcazaba y pide un concurso de ideas para hacerla accesible

La futura desaparición del aparcamiento de la Alcazaba de Badajoz dejará sobre la mesa un problema que Apamex reclama resolver cuanto antes: cómo garantizar un acceso accesible al recinto. El colectivo considera que la respuesta debe empezar a buscarse ya y propone al ayuntamiento que convoque un concurso de ideas para encontrar la mejor solución.

La petición parte de una propuesta que la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura ya trasladó meses atrás: la instalación de un ascensor o elevador que permita salvar el desnivel entre el entorno de la plaza de San José y la Alcazaba. Sin embargo, Apamex insiste ahora en que la ubicación concreta no tiene por qué ser necesariamente la planteada inicialmente. Lo importante, defiende, es abrir un proceso en el que arquitectos y profesionales especializados en intervenciones sobre patrimonio puedan aportar distintas alternativas.

El presidente de Apamex, Jesús Gumiel, explica que la asociación planteó en su momento la posibilidad de aprovechar una de las torres existentes en el entorno de la Plaza de San José para instalar ese elevador. La propuesta, señala, fue elaborada con el apoyo de personas con conocimientos sobre patrimonio y arqueología y parte de actuaciones similares realizadas en otros puntos de España.

Según Gumiel, la cuestión no afecta únicamente a la visita turística a la Alcazaba. En el recinto se encuentran también el Museo Arqueológico, dependencias administrativas y espacios vinculados a la actividad educativa, entre ellos la Facultad de Documentación y Comunicación. Por ello, considera que garantizar una conexión accesible no es una cuestión secundaria ni limitada a quienes quieran visitar un monumento. "Nosotros buscamos siempre adelantarnos a los problemas", sostiene. Y, en este caso, considera que el problema será mucho más evidente cuando entre en funcionamiento el aparcamiento disuasorio de la carretera de Circunvalación, ya en construcción, y desaparezcan las plazas que actualmente existen dentro de la Alcazaba.

Profesionales especializados

La asociación entiende que la futura desaparición de esas plazas hará aflorar con mayor claridad una situación que, a su juicio, ya plantea problemas de accesibilidad. "La actuación que nosotros proponemos es tan legal que incluso la situación actual es ilegal", afirma Gumiel.

Su argumento es que no se puede garantizar el acceso a determinados servicios públicos si las personas con movilidad reducida no disponen de una vía accesible para llegar hasta ellos. Por eso, considera insuficiente mantener únicamente algunas plazas reservadas en el entorno.

"Cuando quiten el aparcamiento de la Alcazaba, ¿quién subirá hasta allí? Solo quienes no tengan problemas de movilidad" Jesús Gumiel — Presidente de Apamex

Gumiel recuerda que actualmente existen una o dos plazas junto a la zona de Biblioteconomía y otras en las proximidades del Museo Arqueológico, pero insiste en que esta solución no será suficiente cuando desaparezca el estacionamiento general de la Alcazaba. "Cuando quiten el aparcamiento de la Alcazaba, ¿quién sube allí?", plantea. A su juicio, el nuevo aparcamiento permitirá dejar el vehículo a quienes no tengan problemas de movilidad, pero no resolverá por sí mismo el acceso de personas con discapacidad o movilidad reducida a los servicios y equipamientos situados en la parte alta.

Por eso, Apamex quiere que el ayuntamiento actúe antes de que el problema se haga evidente. La asociación prevé solicitar en breve la convocatoria de ese concurso de ideas, concretamente en la primera comisión de Urbanismo que se convoque.

La intención es que el concurso cuente con una dotación económica que resulte suficientemente atractiva para profesionales especializados y permita estudiar diferentes alternativas. "Como el ayuntamiento convoque un concurso de ideas, se van a sorprender muchísimo de los arquitectos expertos que hay en numerosos puntos del país", asegura Gumiel.

"Soluciones hay"

El presidente de Apamex insiste en que la asociación no pretende imponer que el ascensor tenga que situarse exactamente donde planteó inicialmente. El objetivo es que sean los profesionales especializados quienes estudien el espacio y determinen cuál es la opción más adecuada. "Nos da igual el sitio", aclara Gumiel. La asociación quiere, sobre todo, "provocar el debate" y adelantarse a una situación que considera inevitable si no se actúa.

Una de las alternativas planteadas pasa por crear una conexión entre la torre de Espantaperros y la plaza Alta. Según explica el colectivo, se trata de una zona discreta y accesible. La propuesta contempla la instalación de un ascensor y una pasarela para alcanzar el adarve de la muralla y, desde allí, otro elevador o ascensor que permita descender hasta la zona situada en la parte trasera de la facultad. De esta forma, sería posible acceder a la Alcazaba mediante un recorrido sin escalones, pendientes ni barreras arquitectónicas.

Jesús Gumiel señala el lugar donde podría instalarse el ascensor para facilitar el acceso a la Alcazaba. / David Guilherme Carnerero

Apamex recuerda que su primera propuesta era la de aprovechar la antigua torre albarrana situada en la plaza de San José, una opción que la asociación asegura haber estudiado y que considera "totalmente factible". No obstante, insiste en que esta nueva alternativa demuestra que existen diferentes posibilidades para conseguir el objetivo.

Precisamente por eso defiende la convocatoria del concurso. "Soluciones hay", señala Gumiel, que considera que profesionales con experiencia en actuaciones sobre patrimonio histórico pueden aportar respuestas que permitan conjugar accesibilidad y protección patrimonial.

Apamex recuerda que este tipo de actuaciones ya se han abordado en otros lugares. Gumiel cita ejemplos como la muralla de Ávila, donde la instalación de un ascensor generó inicialmente críticas pero posteriormente recibió un reconocimiento en materia de accesibilidad y, según explica, contribuyó a incrementar las visitas. También alude a actuaciones realizadas en otros espacios patrimoniales y recuerda el caso de Guadalupe, donde la asociación ha defendido anteriormente medidas para mejorar la accesibilidad.

Para Apamex, por tanto, el futuro aparcamiento disuasorio no debería cerrar únicamente la puerta al estacionamiento dentro de la Alcazaba, sino abrir también una reflexión sobre cómo garantizar que el recinto siga siendo accesible para todos. La asociación quiere que ese debate se produzca antes de que desaparezcan las plazas y no cuando las dificultades ya hayan aparecido: "La normativa es clara, pues exige que la comunicación con este patrimonio sea accesible. Que quede muy claro que, al final, algún día, ahí se va a poner algo, sea lo que sea", recalca Gumiel.

La cuestión, para el colectivo, no es si habrá que buscar una solución, sino cuál será la más adecuada para conectar de forma accesible la ciudad con la Alcazaba sin renunciar a la protección de su patrimonio.

Jesús Gumiel, junto a otro de los puntos propuestos por Apamex para instalar un ascensor. / David Guilherme Carnerero

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz ha señalado que valorará la propuesta de Apamex de convocar un concurso de ideas cuando reciba formalmente la solicitud.

Fuente: La Crónica de Badajoz