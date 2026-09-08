El ayuntamiento de Monesterio rinde homenaje al siglo de vida de María Luisa Garrón

María Luisa Garrón Martínez nació un 7 de septiembre, de 1926. El día de su centenario, familiares y representantes municipales rendían homenaje a esta mujer luchadora, testigo vivo de la evolución de Monesterio en el último siglo. Su vida, como la de tantas otras mujeres de la posguerra, estuvo marcada por el esfuerzo y el trabajo. Tuvo que ingeniársela para sacar adelante a sus hermanos.

Nació en la vecina localidad de Fuente de Cantos. Muy pronto se trasladó con su familia hasta Monesterio. No pudo ir a la escuela. Su madre, se dedicaba al estraperlo de café y ella, tuvo que asumir desde muy joven el cuidado de sus hermanos, (3 chicas y 1 chico).

Fueron años difíciles, marcados por la escasez. Vendió retales, churros y cualquier otro artículo que le permitiera ganar unas pesetas. Años y años moliendo café que tostaba y después vendía. María Luisa representa a toda una generación de mujeres que tuvieron que abrirse camino en una sociedad totalmente distinta a la actual. Ahora, contempla con satisfacción los avances alcanzados por las mujeres. “Le hubiera encantado sacarse el carnet de conducir”, explica su hija Rosario.

Madre, (tiene 2 hijos), abuela y bisabuela, conoció a su segundo bisnieto, Yael, de a penas, 2 meses, en la reunión familiar preparada para la celebración de su cumpleaños. También se reencontró con una de sus nietas que actualmente reside en Estados Unidos y regresó a Monesterio para compartir esta tarde emociones. Además de su familia, el cumpleaños contó con la presencia de la alcaldesa, Loli Vargas y la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz, quienes le hicieron entrega de una placa conmemorativa y un ramo de flores.

Erudita

Amante de la escritura y la lectura redacta canciones y poesías sin fin. Le gusta la música y a sus 100 años, siempre saca una sonrisa para recibir a quien acude a su hogar. Desde su atalaya contempla con satisfacción la evolución de la vida y, a pesar de su edad y su movilidad reducida, con el apoyo de sus hijos, María Luisa continúa viviendo en su propia casa.

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Con este cumpleaños, Monesterio suma una centenaria más. La tercera mujer en cumplir 100 años en lo que llevamos de 2026. El pasado 19 de enero, pudimos asistir al cumpleaños de Ángeles Moscoso Barrena, sevillana de nacimiento y monesteriense de adopción, que, actualmente vive en la residencia de mayores. El día 19 de abril, su compañera de residencia, Carmen Petrel, también celebró su 100 cumpleaños. Celebraciones que, sin duda son, homenajes de vida, con los que expresar la gratitud y el afecto que merecen quienes dignifican la vejez.

Fuente: La Crónica de Badajoz