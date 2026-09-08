Olivenza celebra hoy la jornada central de su programación por el Día de Extremadura

Olivenza se encuentra inmersa en las celebraciones del Día de Extremadura con una amplia programación de actividades que comenzó el pasado domingo y que se prolongará hasta hoy. La propuesta combina tradición, cultura, música y, sobre todo, convivencia.

Olivenza lleva décadas convirtiendo la celebración del Día de Extremadura en una cita destacada dentro de su calendario cultural y festivo. La programación comenzó a las 21.00 horas, con la celebración de la III Gala del Talento Oliventino, que tuvo lugar en la Casa de la Cultura 'Choni Ramallo'. "Con esta cita tratamos de poner en valor a los oliventinos que a lo largo del año destacan en diferentes disciplinas", explicó Manuel González Andrade, alcalde de la localidad. González añadió que es la propia ciudadanía la que propone a los candidatos y también la que vota al ganador "de manera digital".

Ayer, a las 20.00 horas, la Plaza de España acogió la apertura de las casetas de las asociaciones. Ya entrada la noche, el Recinto Ferial tomó el relevo con la actuación de la orquesta ‘La Fórmula’, que el alcalde situó entre “las diez mejores orquestas de España” y cuya presencia respondía, además, a una petición de los propios vecinos.

Hoy, la jornada central

El día de hoy concentrará buena parte de los actos programados convirtiéndose así "en uno de los días más fuertes del calendario cultural". La jornada comenzará a las 08.00 horas con una degustación de migas y café en la Avenida de Portugal, una propuesta vinculada a la gastronomía y a las tradiciones de la tierra.

A las 10.30 horas se celebrarán los actos institucionales en la Plaza de la Constitución, una jornada que según el consistorio "estará marcada por la reivindicación del sentimiento extremeño y el reconocimiento a las raíces y tradiciones de la comunidad autónoma". Posteriormente, se celebrará la procesión y misa en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura.

A partir de las 13.00 horas, la Plaza de España volverá a acoger las casetas de las asociaciones, que se convertirán en uno de los principales puntos de encuentro y convivencia durante la celebración. El ayuntamiento se encarga de instalar estas casetas y las pone a disposición de las asociaciones que quieran participar, que pueden utilizarlas para recaudar fondos destinados a las actividades que desarrollan durante el año. Según explicó el alcalde, se trata de una de las propuestas de las fiestas que “más gente mueve”.

A toda esta programación se suma música en directo durante toda la tarde. Desde las 16.30 y hasta las 23.00 horas, la Plaza de España acogerá una verbena popular a cargo del Dúo Galylea y el Trío-Orquesta 'A Media Luz'. Al mismo tiempo, el Recinto Ferial será escenario del Festival Joven, que se desarrollará desde las 16:00 horas hasta las 02:00 horas, ofreciendo una alternativa de ocio y encuentro para el público más joven.

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Una tradición arraigada en Olivenza

Con esta programación, Olivenza vuelve a demostrar su especial implicación con el Día de Extremadura, una celebración que el municipio viene conmemorando y apoyando desde hace décadas. La localidad mantiene así una tradición que ha ido consolidándose con el paso de los años y que permite reunir a oliventinos y visitantes en torno a la cultura, la gastronomía, la música y las tradiciones extremeñas.