Accidente entre un coche y una moto en Badajoz: una mujer en estado crítico y un menor implicado

Una madre y su hijo menor de edad se han visto implicados esta tarde en Badajoz, en torno a las 16.45 horas, en un accidente de tráfico entre un coche y una moto ocurrido en el cruce de la subida de paseo Condes de Barcelona con Jesús Rincón Jiménez.

Según el relato de varios testigos, ambos viajaban en una motocicleta cuando se ha producido la colisión con un turismo. A consecuencia del impacto, el menor, de menos de diez años, habría salido despedido de la moto, aunque aparentemente se encuentra en buen estado.

La madre, por su parte, ha resultado herida y ha tenido que ser atendida en una ambulancia desplazada hasta el lugar. De acuerdo con las personas que han presenciado el accidente, presentaba múltiples heridas y sangrado por un oído, por lo que ha recibido asistencia sanitaria tras el siniestro.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, la mujer, de 45 años, ha sufrido un traumatismo y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz en estado crítico. Por su parte, el menor, de 12 años, también ha sido trasladado aunque en estado leve.

En cuanto a las circunstancias del choque, las primeras informaciones apuntan a que el turismo podría no haber respetado una señal de "ceda el paso" situada en el cruce.

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El accidente ha movilizado a los servicios de emergencia para atender a los ocupantes de la motocicleta y actuar en el lugar de los hechos.

Fuente: La Crónica de Badajoz