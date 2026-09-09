Anselmo Solana quiere recuperar Badajoz para el PSOE y reclama "liderazgo" para acabar con las desigualdades

Anselmo Solana ha decidido dar el paso y competir por la candidatura del PSOE a la alcaldía de Badajoz. Su precandidatura nace de dos conceptos que, según explica, han marcado toda su trayectoria: "Por convicción y por compromiso". Funcionario público desde hace 40 años, con experiencia sindical y política, fue diputado en la Asamblea de Extremadura, formó parte del Gobierno de Guillermo Fernández Vara y es licenciado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales por la Universidad de Extremadura.

Ahora afronta el reto con un objetivo claro: "Recuperar esta ciudad para los socialistas". Solana asegura que llega con "muchas ganas, mucha ilusión y mucha ambición" y plantea recuperar el liderazgo de Badajoz, reducir las desigualdades entre barrios y situar a los vecinos en el centro de las decisiones.

Su proyecto se resume en dos lemas: "Recuperar la referencia" y "el Badajoz de su gente".

"El Código Postal no puede ser el que marque los derechos"

Los barrios ocupan un lugar central en su diagnóstico sobre Badajoz. Solana, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Siglo XXI, asegura que ha comprobado en sus reuniones con vecinos las diferencias entre unas zonas y otras y reclama que la atención municipal no dependa del lugar de residencia.

"El Código Postal no puede ser el que marque las posibilidades y los derechos de los ciudadanos", sostiene. En su opinión, hay barrios donde las demandas reciben respuesta y otros donde los problemas permanecen sin resolver durante años.

El candidato quiere que Badajoz vuelva a ser "la referencia de Extremadura", pero considera que ese liderazgo debe construirse desde la colaboración. "No se trata de confrontar, se trata de sumar el capital y la importancia de ser la ciudad más grande", afirma.

En ese planteamiento incluye la universidad, la Plataforma Logística y la relación con Portugal, pero también a los pequeños empresarios y autónomos.

Una crítica al Gobierno del PP y a la oposición

Solana construye su candidatura sobre una crítica al actual funcionamiento del ayuntamiento y también sobre el papel desempeñado hasta ahora por la oposición socialista. Considera que el PSOE no ha sido capaz de responder con suficiente contundencia al Gobierno del Partido Popular: "No hemos sido capaces de dar respuesta al Partido Popular", reconoce. Su diagnóstico es especialmente crítico con la situación de los barrios, donde reclama mirar más allá de las grandes avenidas, metiéndose en "el corazón de las barriadas".

Para el precandidato, muchos de estos problemas responden a una falta de planificación y liderazgo. Y se postula: "Quiero retomar ese liderazgo que un día perdimos".

Entre sus ejemplos aparece el denominado "basurazo". Solana recuerda su participación, junto a organizaciones vecinales y sociales, en la campaña contra la tasa, que, según relata, reunió más de 8.000 recursos. Su conclusión es que la oposición no puede limitarse al voto en el pleno. "No basta con votar en contra en un pleno municipal. Hay que explicarle a la ciudadanía las consecuencias de ese voto", afirma.

El patrimonio una de sus prioridades

El estado de los barrios aparece también en su propuesta para la ciudad. Solana pone como ejemplo San Roque y asegura que "el 60% de sus calles son aceras de cemento", una situación que relaciona con problemas de filtraciones en las viviendas cuando llueve. A su juicio, estas diferencias demuestran "la falta de planificación, de la falta de inversión y de no saber qué se quiere hacer con esta ciudad".

El patrimonio constituye otra de sus grandes apuestas. Considera que Badajoz dispone de recursos culturales con capacidad para convertirse en motores de desarrollo, pero cree que no están suficientemente aprovechados. "En vez de poder convertir el patrimonio en una fuente, en un eje de desarrollo y con enormes posibilidades, estamos optando por enterrarlo, por no ponerlo en valor", afirma.

Entre sus prioridades menciona especialmente la Alcazaba y lamenta que muchos ciudadanos desconozcan el patrimonio que contiene. Precisamente, el patrimonioi sería uno de sus principales objetivos iniciales: "Me voy a volcar en lo que es la recuperación de nuestro patrimonio". La segunda prioridad sería, según añade, "corregir las enormes desigualdades que el Partido Popular ha situado en la ciudad".

"Badajoz necesita dedicación exclusiva"

Solana también reivindica un alcalde con dedicación completa. Considera que la ciudad necesita una persona que conozca sus barrios y esté pendiente de sus problemas.

"Badajoz necesita dedicación exclusiva", afirma. Si consigue la candidatura, promete dedicarse "en cuerpo y alma" a la ciudad.

También resalta su independencia dentro del partido. "Yo no tengo mochila y no tengo aparatos. Mi aparato es la militancia", asegura.

Respeto a sus rivales y apuesta por el cambio

El proceso de primarias cuenta con cinco aspirantes y Solana asegura que quiere desarrollar una campaña limpia y respetuosa. Sobre sus compañeras Silvia González y Concha Baños, con quienes ya coincidió en el anterior proceso para la secretaría general del PSOE de Badajoz, afirma: "Son buenas compañeras, yo las respeto muchísimo".

Sin embargo, mantiene su crítica política a quienes han formado parte de la oposición municipal. "Quien hasta ahora ha sido parte de no haber afrontado las cosas de una manera determinante no puede encabezar este proyecto", sostiene.

Su alternativa pasa por una persona que conozca Badajoz, sus barrios y sus problemas y que pueda dedicar todo su tiempo a la ciudad. Respecto a Fernando López Salazar, el penúltimo precandidato en incorporarse a la carrera, reconoce que apenas tiene referencias personales porque, según explica, no ha hablado con él ni lo conoce. Asimismo, muestra su sorpresa al conocer la incoporación de Pedro Herrera a esta lista de precandidatos: "Es un militante que conozco de asambleas pero que no lo he escuchado nunca definirse ni hablar. Sinceramente, sorprendido".

Un equipo construido desde la militancia

Solana asegura que ya cuenta con un grupo de militantes que trabaja en su proyecto. Lo define como un equipo formado "de manera libre", integrado también por personas que nunca han ocupado responsabilidades políticas: "Esa gente es mi gente", afirma.

Su intención es ampliar ese equipo y contar tanto con el capital humano del PSOE como con ciudadanos ajenos al partido que quieran aportar su visión sobre Badajoz. "Hay que contar con la gente, con la gente del partido y hay que contar con la gente de Badajoz", sostiene.

El precandidato asegura que trabaja sobre 25 ejes que pretende completar para construir "el Badajoz de la gente", "el Badajoz del futuro" y "el Badajoz del siglo XXI". Y resume su planteamiento con una idea que pretende convertir en uno de los principios de su candidatura: "Me da igual que sea el PSOE, que sea el PP, que sea quien sea, primero Badajoz".

"Espero ganar. Y voy a ganar las primarias"

El primer paso para Solana es ahora reunir los avales necesarios. Asegura que el Comité de Ética ya le ha comunicado que cumple los requisitos como precandidato y se muestra convencido de sus posibilidades: "Mis perspectivas son muy buenas", afirma. Reconoce que la existencia de varios aspirantes puede dificultar el proceso, pero asegura que sus encuentros con la militancia están siendo positivos.

Su objetivo es claro: "Espero ganar. Y voy a ganar las primarias". Pero también deja abierta la puerta a seguir trabajando por el partido si finalmente no resulta elegido. "Estoy a disposición de mi partido y de quien responsablemente y políticamente gane las primarias", afirma.

Y coloca al partido por encima de su propia candidatura: "Primero estaría el PSOE. Y Anselmo estaría en tercer o cuarto o quinto o último lugar".

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Una posición que, en su caso, vuelve a conectar con las dos palabras con las que explica por qué ha decidido competir por la alcaldía de Badajoz: "Convicción y compromiso".

Fuente: La Crónica de Badajoz