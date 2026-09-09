Badajoz tendrá vuelos directos a Egipto dentro de la nueva programación de Cinco Estrellas Club

Quienes planeen una escapada tienen una nueva alternativa. Badajoz se suma a las ciudades españolas desde las que será posible volar a Egipto dentro de la nueva operativa especial de Cinco Estrellas Club. El touroperador ha incluido el aeropuerto de Badajoz entre los puntos de salida de su programación para la temporada de otoño-invierno y de cara a 2027, una iniciativa con la que amplía de 21 a 27 los aeropuertos de origen en España.

La incorporación de la capital pacense permitirá acercar este destino a los viajeros extremeños, que podrán partir desde Badajoz dentro de los paquetes organizados por la compañía. El objetivo de la mayorista es facilitar los desplazamientos con salidas desde aeropuertos regionales y, al mismo tiempo, favorecer la comercialización de estos viajes a través de las agencias.

Además de Badajoz, la programación incluye conexiones desde Valladolid, Málaga, Bilbao, Salamanca, Sevilla, Burgos, Valencia, León, Vigo, Pamplona, Granada, Almería, Jerez, A Coruña, Madrid, Albacete, Murcia, Zaragoza, Alicante-Elche, Gran Canaria, Santiago de Compostela, Asturias, Lleida, Palma de Mallorca, Vitoria y Santander.

Del Nilo a Abu Simbel

Los viajes que comercializará Cinco Estrellas Club incluyen distintos circuitos por algunos de los principales atractivos turísticos de Egipto. Entre los paquetes previstos figuran "Nilo y Abu Simbel", "Leyendas Faraónicas" y "Egipto al Completo".

La programación contempla estancias en El Cairo, visitas al Gran Museo Egipcio (GEM) y desplazamientos hasta Abu Simbel en avión. También incluye cruceros de tres noches por el Nilo, con itinerarios que finalizan en Luxor.

La consejera delegada de Cinco Estrellas Club, Virginia Blasco, ha destacado la experiencia de la compañía en este mercado, en el que acumula más de 30 años de especialización operativa.

Plazas para este otoño y reservas para 2027

La nueva programación no se limita al próximo año. El touroperador mantiene abiertas las últimas plazas para las salidas regionales previstas durante los meses de otoño de 2026, mientras que ya ha comenzado a comercializar anticipadamente su operativa para 2027.

La inclusión de Badajoz forma parte de una estrategia con la que Cinco Estrellas Club busca ampliar las posibilidades de viajar a Egipto sin que los clientes tengan que desplazarse necesariamente hasta los grandes aeropuertos españoles para iniciar sus vacaciones.

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Con la ampliación anunciada, la compañía pasa de 21 a 27 aeropuertos de salida repartidos por España. Entre ellos estará el pacense, que entra así en la programación regional del touroperador para uno de sus destinos internacionales de referencia.

Fuente: La Crónica de Badajoz