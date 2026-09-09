Elvas se prepara para São Mateus 2026: la Feria de la Loza arranca el 18 de septiembre

Elvas se prepara para celebrar la Feria de São Mateus 2026, conocida en Badajoz como la Feria de la Loza. Este año se prolongará durante 10 días, desde el 18 al 27 de septiembre. El concejal del Ayuntamiento de Elvas, Sergio Ventura, ha destacado el carácter abierto, festivo e integrador de este evento pensado para disfrutarse desde ambos lados de La Raya.

Programación

Uno de los grandes atractivos de la festividad vuelve a ser su accesibilidad, ya que el acceso al recinto será totalmente gratuito para los asistentes. Habrá varias zonas de ocio: una zona de negocios y exposiciones (Praça da Feira), una zona gastronómica (restaurantes, comida callejera y puntos de encuentro) y una zona recreativa y cultural (espectáculos), uno de cuyos platos fuertes es la romería de São Mateus -de dos a tres kilómetros de longitud-. Por supuesto, los asistentes podrán realizar la tradicional compra de loza y enseres desde primera hora del día 18. Esto atrae cada año a miles de personas llegadas desde varios puntos de Extremadura.

En el apartado musical, la feria tendrá un completo programa distribuido en dos escenarios, encabezado por el Palco São Mateus.

Viernes, día 18: Carminho (precedida por Nuno e Cláudio ).

(precedida por ). Sábado, día 19: 'Revenge of the 90's' con la participación especial de Melão para revivir los éxitos de esa época.

con la participación especial de para revivir los éxitos de esa época. Domingo, día 20: Némanus y RUA .

. Jueves, día 24: el grupo español Raya .

el grupo español . Viernes, día 25: Papillon y Budafé .

. Sábado, día 26: Tony Carreira con Tranquiliza .

. Domingo, día 27: Espectáculos infantiles.

La gran novedad de esta edición llegará el martes día 22 con una iniciativa inclusiva dirigida a personas con trastorno del espectro autista (TEA). Durante dos horas, entre las 17.00 y las 19.00 horas, el recinto ferial silenciará la música para que las familias puedan disfrutar del recinto y las atracciones en un entorno tranquilo y adaptado.

Toros y religión

La tauromaquia y los actos religiosos continuarán siendo pilares fundamentales del programa de São Mateus. El recinto albergará dos corridas de toros, programadas para los días 19 y 25 de septiembre. Por su parte, la devoción vivirá su día grande el domingo 20 de septiembre con la solemne procesión dos Pendões. La procesión arrancará a las 18.00 horas, partiendo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la antigua Catedral de Elvas y la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores y durará aproximadamente tres horas.

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Con una propuesta renovada que aúna conciertos para todos los públicos, ocio familiar, inclusión social y una arraigada identidad cultural, Elvas vuelve a abrir de par en par sus puertas a todos los pacenses y extremeños para celebrar una de sus fiestas más populares y conocidas de La Raya.

Fuente: La Crónica de Badajoz