Extinguido un incendio en las inmediaciones de la barriada de Llera en Badajoz

Un incendio de campo originado en las inmediaciones de la barriada pacense de Llera movilizó este pasado martes a los servicios de emergencia después de que las llamas se propagaran a última hora de la noche. La rápida intervención de los equipos desplazados hasta el lugar de los hechos permitió extinguir el fuego en aproximadamente dos horas sin registrar mayores complicaciones.

El aviso se produjo sobre las 22.20 horas, momento en el que se desplegó un dispositivo formado por siete bomberos del Parque de Badajoz con una autobomba y dos vehículos pick-up, acompañados por efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional. El incendio se produjo cerca del conocido como camino del cementerio.

Pese a que las llamas formaron un frente de grandes dimensiones que avanzaba con rapidez, los bomberos lograron sofocar el fuego, dando la intervención por finalizada alrededor de las 00.30 horas. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio.

Fuente: La Crónica de Badajoz