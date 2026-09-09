Los jóvenes de Monesterio que cumplen 18 años protagonistas de la inauguración de la feria

Desde hace algunos años el ayuntamiento de Monesterio cambió la coronación de reinas, damas y míster de la feria, por un acto con el que rendir homenaje público a los chicos y chicas que acaban de alcanzar su mayoría de edad.

Este 8 de septiembre, dentro de los actos institucionales de inauguración de la feria, la caseta municipal volvió a acoger este emotivo reconocimiento, en el que un grupo de jóvenes, pertenecientes a la quinta de 2008, acompañados de familiares y amigos, se convirtieron en verdaderos protagonistas.

El acto contó con la participación de la concejala de educación, juventud e igualdad, María del Mar Megías Pecellín. Dirigiéndose a los jóvenes, la edil destacó que “esta edad supone dejar atrás una etapa que, seguramente recordarán siempre”, a la vez que comienzan otra, en la que, “casi sin darse cuenta la vida empieza a cambiar”.

En sus palabras, Megías recordó que “la identidad de un pueblo no se construye solamente a través de sus calles, sus edificios o tradiciones, sino también a través de las personas que forman parte de él”. La concejala de juventud reivindicó la “diversidad” de cada uno de los jóvenes y sus “diferentes formas de afrontar esta nueva etapa”. A partir de este momento se abre una nueva etapa en sus vidas, “marcada por nuevas decisiones y caminos diferentes”: Algunos, expresó la concejala, “continuarán su vida en Monesterio, mientras que otros marcharán para estudiar, trabajar o emprender nuevos proyectos”. En cualquier caso, Megías remarcó la identidad monesteriense de todos ellos: “Sois de Monesterio y este es vuestra feria”, afirmó. El acto finalizó con la entrega de flores, bandas y una fotografía de recuerdo.

Entrega del premio al concurso de relatos por parte de la alcaldesa / Rafa Molina

Premios literarios

La inauguración de estos días festivos también incluyó la entrega de premios de los concursos literarios que, cada verano convoca el ayuntamiento. El poeta albaceteño, Juan Lorenzo Collado Gómez, recogió el galardón del XIV Certamen Literario de Poesía, por su obra, titulada, ‘Arrugas’. También se desplazó hasta la localidad el escritor gaditano, del Puerto de Santa María, Juan Luis Rincón Ares, merecedor del primer premio del XL Certamen de Relatos Villa de Monesterio, por su texto, ‘Diez días que detuvieron al mundo’.

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Ambos autores recibieron premio en metálico, dotado con 300 € para cada modalidad. Además, sus trabajos aparecen publicados en la tradicional revista de feria, que consta de 1.200 ejemplares y se reparte gratuitamente entre la ciudadanía. Los concursos literarios de Monesterio gozan de una excelente aceptación entre autores de toda España. Cada año, el ayuntamiento recibe decenas de trabajos, algunos, incluso desde el extranjero. Según las bases, en ambas modalidades, se premian, exclusivamente, obras originales e inéditas, escritas en lengua castellana”.

Primer premio al concurso literario Román Díez / Rafa Molina

Fuente: La Crónica de Badajoz