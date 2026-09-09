Seis detenidos por un robo con fuerza en la discoteca Santalia Summer Club de Badajoz tras una persecución policial

La Policía Nacional ha detenido a seis personas como presuntas implicadas en un robo con fuerza cometido durante la madrugada del 7 de septiembre en la discoteca Santalia Summer Club, situada junto al parque acuático Lusiberia, en Badajoz.

La actuación policial permitió recuperar más de 50 botellas de bebidas alcohólicas y otros efectos sustraídos que los autores habían abandonado durante su huida.

El responsable del local alertó a la Policía

Los hechos se produjeron sobre las 3.30 horas, cuando el responsable del establecimiento alertó a la Policía Nacional tras detectar a través del sistema de videovigilancia la presencia de varias personas en el interior de las instalaciones, que en ese momento se encontraban cerradas al público.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas. Mientras uno de los indicativos permanecía en el exterior, donde identificó a los ocupantes de dos vehículos que abandonaban la zona, el resto de los agentes accedió al interior de la discoteca junto al responsable del local para realizar una inspección.

Tres sospechosos se escondieron entre la vegetación

Tras comprobar que los sospechosos ya no se encontraban dentro del establecimiento, los agentes iniciaron una batida en el interior del parque acuático Lusiberia. Durante el dispositivo localizaron a tres hombres ocultos entre la vegetación dentro de las instalaciones. Uno de ellos fue interceptado de inmediato, mientras que los otros dos emprendieron la huida a pie.

La persecución continuó por distintas zonas anexas al recinto. Uno de los sospechosos trató de esconderse en el lago existente en el parque, donde finalmente fue localizado y detenido. El tercero fue encontrado poco después agazapado entre unos matorrales en el parque acuático.

Tres detenidos más como presuntos cooperadores

Los agentes recuperaron varias mochilas y bolsas cargadas con botellas de bebidas alcohólicas sustraídas de la discoteca. Además, según la investigación, los detenidos durante la huida habían ido abandonando parte del botín, que posteriormente fue recuperado por los responsables del establecimiento.

Durante las pesquisas, uno de los arrestados manifestó que habían llegado al lugar en un vehículo en el que también viajaban otras personas presuntamente implicadas en los hechos. Con esta información, los agentes localizaron posteriormente a los tres ocupantes de los dos vehículos que habían sido identificados inicialmente, procediendo igualmente a su detención como presuntos cooperadores necesarios en el robo con fuerza.

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Los seis arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial durante la mañana del 7 de septiembre.

Fuente: La Crónica de Badajoz