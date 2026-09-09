El vidrio y la geometría dialogan en la nueva exposición de Peter Thomas Kampfl en Badajoz

El vidrio deja de ser únicamente materia para convertirse en forma, símbolo, movimiento y luz. El artesano y artista Peter Thomas Kampfl propone en Badajoz un recorrido por las posibilidades de la geometría a través de cerca de 40 piezas de vidrio artístico. La exposición, titulada 'Geometrías', abrió sus puertas coincidiendo con la Noche en Blanco y puede visitarse hasta el viernes en la Sala de Exposición de Badajoz de la Red de Centros de Artesanía de Extremadura, situada en el número 5 de la calle Francisco Pizarro.

Formas tridimensionales, estructuras suspendidas y figuras cargadas de simbolismo componen una muestra en la que el vidrio transparente dialoga con el cobre, el estaño y hasta materiales recuperados de antiguas vidrieras. Una exposición que invita a mirar, pero también a preguntarse qué hay detrás de unas formas que llevan fascinando al ser humano desde hace siglos.

"Se trata de geometrías, de formas geométricas y tridimensionales, muchas de ellas con un sentido", explica Peter Thomas Kampfl, quien lleva trabajando con el vidrio desde 1992.

La peculiaridad de la merkaba

Entre las piezas aparecen interpretaciones de los cinco sólidos platónicos, a los que el artista vincula con los elementos siguiendo su simbología tradicional: el tetraedro con el fuego; el hexaedro o cubo, con la tierra; el octaedro, con el aire; el icosaedro, con el agua; y el dodecaedro, con el éter.

El objetivo de 'Geometrías' es precisamente acercar estas figuras al público no solo desde su vertiente estética, sino también desde sus posibles interpretaciones. "Muchas personas conocen estas formas, pero no saben su interpretación", señala Kampfl. En ocasiones, añade, una figura concreta provoca una atracción difícil de explicar: "Despiertan en mucha gente algo y muchas veces no saben por qué, pero les llama algún elemento en concreto".

Una de las formas predilectas del artista es la merkaba, una estructura formada por dos tetraedros entrelazados y orientados en direcciones opuestas. Kampfl explica que se trata de una figura muy antigua y que su nombre se interpreta como "vehículo de luz que une cuerpo, espíritu y alma".

Para el autor, la pieza representa diferentes uniones y dualidades "La unión entre lo terrestre y lo celeste, entre cuerpo y espíritu, entre masculino y femenino". La geometría encuentra además en el vidrio un aliado especial. Las obras de la exposición están realizadas fundamentalmente con vidrios incoloros y transparentes, una elección que permite que la iluminación transforme continuamente su apariencia. Cuando reciben directamente los rayos del sol, explica el artista, producen "muchos destellos y reflejos entre luz blanca y colores del arcoíris". El movimiento añade una dimensión más. Algunas de las estructuras suspendidas pueden girar, haciendo que sus caras cambien de posición y multipliquen los reflejos. Fue precisamente este efecto el que más llamó la atención durante la Noche en Blanco. "Sobre todo muchos de los niños se quedaron embelesados, hipnotizados", recuerda Kampfl sobre la respuesta del público.

Un oficio con posibilidades casi infinitas

Detrás de la aparente ligereza de las piezas existe también un importante trabajo artesanal. Muchas incorporan soportes construidos con tubos de cobre y estaño, mientras que para algunas bases Kampfl reutiliza antiguos perfiles de plomo procedentes de restauraciones de vidrieras artísticas.

El artista guarda ese material retirado, lo limpia y vuelve a darle vida mediante nuevas formas. De este modo, elementos que pertenecieron a antiguas vidrieras pasan a integrarse en obras contemporáneas, en una combinación de recuperación, oficio y creación.

Kampfl lleva más de tres décadas trabajando con vidrio y todavía considera inabarcables sus posibilidades. "Hay miles de posibilidades y uno no se cansa nunca. Es complicado aprender en una vida todo lo que se puede hacer con vidrio", afirma.

Una de las piezas que forman parte de la exposición 'Geometrías', de Peter Thomas Kampfl. / Rebeca Porras

Su actividad comprende vidrieras, lámparas, objetos tridimensionales y restauraciones, aunque su trabajo está especialmente orientado hacia la creación artística. Una frontera entre arte y oficio que, para él, tampoco necesita ser demasiado rígida. "En algunas cosas diría que soy artesano y en otras que es un trabajo más artístico que artesanal", explica, antes de resumir su manera de entender la profesión: "La artesanía siempre une el oficio y el arte".

Esa combinación se hace visible en una exposición nacida, según reconoce, de manera bastante espontánea. La sala reúne actualmente alrededor de 35 o 40 obras, aunque muchas de las creaciones de Kampfl surgen habitualmente de encargos particulares. También realiza figuras de mayores dimensiones y traslada estas geometrías a lámparas de pie o de techo, donde incorpora además el color.

'Geometrías. Peter Thomas Kampfl' puede visitarse en la sala de la Red de Centros de Artesanía de Extremadura, espacio vinculado a Artesanex (Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía) y a la Diputación de Badajoz. Las piezas expuestas pueden adquirirse durante la muestra y, posteriormente, directamente a través del taller del artista, ubicado en la plaza de San Andrés de Badajoz.

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Fachada de la Sala de Promoción de la Artesanía, ubicada en la calle Francisco Pizarro. / Rebeca Porras

En la sala, círculos de cobre contienen estrellas de cristal, los sólidos platónicos adquieren volumen y una materia aparentemente fría responde a cada cambio de iluminación. Es la idea que resume el propio cartel de la exposición y que atraviesa toda la propuesta de Kampfl: "El vidrio toma forma, se ilumina y revela nuevas dimensiones".

Fuente: La Crónica de Badajoz